自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

訂立全家每日作息表 助學童擺脫失眠困擾

2025/05/14 05:30

▲兒童失眠原因多，如果孩子害怕太漆黑的話，可以使用小夜燈；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲兒童失眠原因多，如果孩子害怕太漆黑的話，可以使用小夜燈；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳長聖

門診中，常有國小學童的父母，詢問我：「孩子都不睡怎麼辦？」「七晚八晚還在用手機」「都已經11點多還在蹦蹦跳跳，沒有睡意」等問題。

這些孩子可能是注意力不足過動症（ADHD）的議題，可能是焦慮卡住他們的入眠，也可能因為家中的變故、父母的關係讓孩子缺乏安全感等原因多樣。不論如何，孩子的睡眠不足會影響到白天很多層面，可能易怒、注意力不集中與記憶困難。孩子睡眠不足，可能早上起床困難、頻繁打哈欠、白天打瞌睡、週末補眠時間變長，或甚至行為表現不佳。

美國睡眠醫學學會建議，3-5歲兒童每日應睡10-13小時，6-12歲兒童每日應睡9-12小時，青少年每日應睡8-10小時。

家長為學齡孩童設定健康的規範，能打造孩子日後身心健康的基石。兒童很容易因為日常作息不穩而晚睡晚起。要恢復規律的作息，整個家庭需要重設睡眠時間。

全家人訂立每日作息表，包括固定的起床、用餐、上學或上班、休閒與就寢時間。

睡覺害怕漆黑 可使用小夜燈

保持睡眠空間的陰暗、涼爽，但如果孩子害怕太漆黑的話，可以使用小夜燈。避免含咖啡因飲料，包括可樂汽水、茶與咖啡飲品。

更重要的，電子裝置會發出藍光、干擾褪黑激素分泌、影響日夜節律；電子產品內容會刺激孩子，可能讓孩子睡前仍亢奮。因此就寢前小時關閉所有的電子產品（包括手機、電視、電腦、平板或掌上型遊戲機），最好把孩子的寢室打造成沒有電子產品，對健康睡眠來說相當重要。

少用電子產品 避免干擾睡眠

有些家長問我，能不能在海外購買褪黑激素給孩子使用？由於在一些地區，褪黑激素製品歸類為營養補充品，意味著這些商品缺乏像藥品一樣的嚴格製造監管。過去美國研究發現，高比例市售產品有劑量不實、甚至摻入其他藥品成分之嫌，不可不慎。

在某些孩子身上，上述睡眠衛生可能仍顯不足。除醫師處方藥物外，許多研究顯示，針對睡眠的認知行為治療、或呼吸放鬆法，也能幫忙孩子的睡眠，尤其是家長和孩子一起學，會發現孩子學得特別好！

（作者為台安醫院心身醫學科醫師）

更多名醫開講專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中