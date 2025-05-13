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少女吃藥治療青春痘 竟罹藥物性食道炎

2025/05/13 05:30
少女吃藥治療青春痘 竟罹藥物性食道炎

▲醫師建議民眾服藥時應配合飲用足夠的水量，避免發生服藥後不適感，引發「藥物性食道炎」。 （記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

少女吃藥治療青春痘 竟罹藥物性食道炎

▲曾文禹醫師說明，少女的食道中段有明顯潰瘍，診斷為「藥物性食道炎」。（記者陳建志攝）

16歲周姓少女臉上出現青春痘，到皮膚科診所拿藥膏與抗生素治療，沒有想到2天後，卻出現胸口悶痛與灼熱感，且出現吞嚥不順、無法進食，家人趕緊帶她到醫院就診，經安排上消化道內視鏡檢查，赫然發現食道中段有明顯潰瘍，確診為罕見的「藥物性食道炎」，所幸經藥物治療後順利康復。

少女吃藥治療青春痘 竟罹藥物性食道炎

▲影像檢查顯示，少女的食道出現明顯潰瘍（黃圈處）。 （記者陳建志翻攝）

仁愛長庚合作聯盟醫院兒童腸胃科醫師曾文禹表示，「藥物性食道炎」並不常見，每年大約每10萬人中可能有4個病例，沒有特別好發的年紀，只要吞藥丸或藥錠都有機會發生。常見的症狀有胸痛、上腹痛、吞嚥疼痛、吞嚥困難或是異物感，在進食後，症狀更加嚴重，會在食道出現單一或數個大小不等的潰瘍，尤其食道中段特別明顯。

曾文禹指出，在服用特定種類的抗生素與口服非類固醇消炎藥後，有可能會發生「藥物性食道炎」，這是因錠劑與膠囊較容易附著在食道上，時間久了可能造成發炎，或是藥物溶解後，直接灼傷食道，而在兒童身上常見會造成「藥物性食道炎」的抗生素有四環素藥物與阿莫西林類藥物。

曾文禹表示，雖「藥物性食道炎」是自限性的疾病，大部分患者在適當治療後都會恢復，但仍有少數病例在追蹤時發現有食道狹窄的狀況，幾乎都是發生在使用口服非類固醇消炎藥的病人，常見的處理方式為立即停止服藥，並服用氫離子幫浦抑制劑或是胃乳治療。

曾文禹提醒，民眾要預防「藥物性食道炎」，建議在服藥時應該配合飲用至少100毫升的水，並在吞服藥物超過15至30分鐘後，再躺下休息，而且盡量避免刺激物，例如：太熱、太冰或是太酸的食物與飲料。若不幸發生服藥後的不適感，應該盡速就醫，以免造成胃食道更大的傷害。

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