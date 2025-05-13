罕見肩盂骨折 微創手術搞定

▲圖1：X光顯示，右肩盂骨折（黃色箭頭所指處）。（照片提供／徐振恆）

文／徐振恆、林靖為

▲圖2：右肩盂骨折患者恢復良好，術後3個月便已逐步恢復肩部活動。（照片提供／徐振恆）

1名45歲男性因滑溜冰時跌倒，導致右肩脫臼，雖在當地醫院接受復位處理，但後續出現肩關節僵硬與活動受限。就醫檢查後發現為少見的肩盂骨折（圖1），必須手術治療。醫療團隊採用關節鏡輔助手術，透過微創方式進行「關節鬆解」及「骨折固定」。病人術後恢復良好，3個月內便已逐步恢復肩部活動（圖2）。

肩盂是肩胛骨的一部分，位於其外側，為肩關節的凹面，與肱骨頭相接，協助完成舉手、旋轉等動作。因肩盂深藏體內、周圍有肌肉保護，發生骨折的機率低。

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根據統計，肩盂骨折約占肩胛骨骨折的10%，而肩胛骨骨折僅佔全身骨折不到1%，因此屬於罕見且具挑戰性的傷勢。

傳統治療方式多為「開放性復位內固定手術」，需在肩部開大傷口進行骨折復位與鋼板固定。然而此方法易造成軟組織創傷，可能導致關節沾黏、術後疼痛與較長的復原期，甚至需長達半年才能恢復功能。

此次手術採用關節鏡輔助技術，僅需數個小切口，即可清除關節沾黏、復位骨折並固定，大幅減少組織損傷與疼痛，也縮短手術與復健時間。

◎關節鏡手術3大優勢

●微創傷口：降低手術風險，減少軟組織破壞與降低感染機率。

●術後疼痛減輕：患者術後舒適度提升。

●復原期縮短：多數患者3個月內可恢復肩部活動。

◎術後復健亦是復原的關鍵

●初期（2-4週）：肩支架固定，進行手肘與手腕的被動運動。

●中期（4-8週）：開始肩關節的被動活動訓練。

●後期（8週後）：逐步進行主動運動與肌力訓練，重返日常生活。

要提醒的是，若發生肩部撞擊、劇痛或無法舉手，應立即停止活動並冰敷，儘速就醫接受X光或CT檢查，以免延誤治療，影響肩部功能。

（作者皆為林口長庚醫院骨科部運動醫學科醫師）

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