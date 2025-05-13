培養孩童心理韌性 打好心理健康基礎

▲提升孩童的心理韌性，有助於未來面對挫折和挑戰，為心理健康打好基礎；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯瑋婷）

文／柯瑋婷

小雅（化名）因為爸爸工作調動的關係，小學二年級下學期轉學到新的國小。小雅很喜歡原本就讀的學校，因為轉學難過得哭了很久。爸媽有留意到，積極地向小雅解釋原因跟討論。之後，小雅可以接受轉學的事情，爸媽也因此稍微鬆了一口氣。

但從上週開始，小雅一星期會有2天以上，因為肚子痛、跌倒等原因到保健室。從學校拍攝照片看起來，傷勢並不嚴重。

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回到家中，媽問小雅在學校還好嗎？小雅大多都說很好，只有提到跑步太快被絆倒受傷，才去保健室。媽媽安撫及關心小雅後，有再幫小雅檢查及照護傷口。

正向看待挫折和挑戰

但過了2-3週，小雅去保健室的頻率仍沒有降低。媽媽擔心得詢問導師，有關小雅在學校的狀況。導師說，小雅上課認真、跟同學相處也不錯。這學期因為學校有校慶活動，同學從上學期開始就開始準備校慶表演，因小雅剛轉學、不熟悉，所以每天至少有一節下課在導師陪同下一起練習表現。小雅媽媽才恍然大悟，原來小雅下課跑保健室的行為可能與校慶有關。小雅媽媽回到家後，問小雅校慶表演的事情。才問完，小雅就「哇」哭了出來，一哭就哭了15分鐘。

從小雅的案例中，可以得知爸媽因為搬家，擔心孩子情緒調適跟生活適應的問題，預先採取了預告生活變化及關心孩子日常生活及交友情況，並積極正向的與老師溝通，這都是很好的策略。不要因為孩子尚年幼，就認為孩童沒有心理需求。年幼的孩子在面對困難及壓力事件時，更依賴父母親的協助。對於孩子遇到的困難第一時間，最重要是關心以及擔任孩子的幫手。

在關心孩子及提供協助後，若孩子的狀況沒有改善。建議直接跟老師溝通，了解學校生活中相關的壓力事件或生活變動。家長可以與孩子一同討論如何解決問題，主動、正向的看待變動。這個過程不僅可以增加孩子的心理韌性，也為心理健康打好基礎。

（作者為台大醫院精神醫學部職能治療師）

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