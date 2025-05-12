自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

60歲男腹痛腹瀉 大腸鏡揪脂肪瘤作崇

2025/05/12 05:30

▲升結腸有3-4公分長的發炎、潰瘍與腫脹（圈圈處），導致腸腔狹窄變形。（照片提供／吳明駿）

▲升結腸有3-4公分長的發炎、潰瘍與腫脹（圈圈處），導致腸腔狹窄變形。（照片提供／吳明駿）

文／吳明駿

1名60歲男性因右下腹痛2個月且合併腹瀉就醫，他曾在其他醫療院所做過電腦斷層掃描，並無明顯的問題，因此我安排他做大腸鏡檢查。結果發現升結腸有3-4公分長的發炎、潰瘍、與腫脹，導致腸腔狹窄變形（如圖），深部切片的病理報告為脂肪瘤，診斷是大腸脂肪瘤造成的潰瘍與發炎。

良性腫瘤 好發於升結腸、盲腸

大腸脂肪瘤是良性腫瘤，確切的發生率不明，約為0.2%至4.4﹪，好發位置為升結腸與盲腸，大多為大腸鏡檢查時意外發現，很少引起症狀。一般來說，比較可能產生腹痛、腹瀉、出血或狹窄等症狀者，多為大於2公分的大腸脂肪瘤，有時甚至難與惡性腫瘤區別。

大腸脂肪瘤通常以瘜肉型態表現，它是黏膜下腫瘤，有著寬大的底部（wide base），內視鏡可見「枕頭表徵」（pillow sign），意即以探針碰觸，腫瘤會往下凹陷。

電腦斷層掃描、內視鏡超音波或下消化道攝影，亦可幫助診斷，但黃金診斷標準為病理切片。曾有案例以惡性外觀表現，做部分大腸切除，最後病理卻是脂肪瘤，顯示其術前診斷有一定的難度。

大腸脂肪瘤少見，也不一定要接受大腸瘜肉切除，但仍可能造成症狀，甚至需要部分腸切除，以處理阻塞或腸套疊等併發症。

有慢性腹痛的民眾不可諱疾忌醫，務必勇敢面對問題，接受專業醫師的診治。

（作者為衛生福利部台中醫院肝膽腸胃科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中