60歲男腹痛腹瀉 大腸鏡揪脂肪瘤作崇

▲升結腸有3-4公分長的發炎、潰瘍與腫脹（圈圈處），導致腸腔狹窄變形。（照片提供／吳明駿）

文／吳明駿

1名60歲男性因右下腹痛2個月且合併腹瀉就醫，他曾在其他醫療院所做過電腦斷層掃描，並無明顯的問題，因此我安排他做大腸鏡檢查。結果發現升結腸有3-4公分長的發炎、潰瘍、與腫脹，導致腸腔狹窄變形（如圖），深部切片的病理報告為脂肪瘤，診斷是大腸脂肪瘤造成的潰瘍與發炎。

良性腫瘤 好發於升結腸、盲腸

大腸脂肪瘤是良性腫瘤，確切的發生率不明，約為0.2%至4.4﹪，好發位置為升結腸與盲腸，大多為大腸鏡檢查時意外發現，很少引起症狀。一般來說，比較可能產生腹痛、腹瀉、出血或狹窄等症狀者，多為大於2公分的大腸脂肪瘤，有時甚至難與惡性腫瘤區別。

請繼續往下閱讀...

大腸脂肪瘤通常以瘜肉型態表現，它是黏膜下腫瘤，有著寬大的底部（wide base），內視鏡可見「枕頭表徵」（pillow sign），意即以探針碰觸，腫瘤會往下凹陷。

電腦斷層掃描、內視鏡超音波或下消化道攝影，亦可幫助診斷，但黃金診斷標準為病理切片。曾有案例以惡性外觀表現，做部分大腸切除，最後病理卻是脂肪瘤，顯示其術前診斷有一定的難度。

大腸脂肪瘤少見，也不一定要接受大腸瘜肉切除，但仍可能造成症狀，甚至需要部分腸切除，以處理阻塞或腸套疊等併發症。

有慢性腹痛的民眾不可諱疾忌醫，務必勇敢面對問題，接受專業醫師的診治。

（作者為衛生福利部台中醫院肝膽腸胃科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法