三高熟女雙腿無力 亂吃偏方延誤病情

▲隨意服用來源不明的藥物，不僅會延誤病情，也可能產生嚴重副作用；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／劉一宏

1名40歲女性患有糖尿病及高血壓，近1年多來覺得走路變得蹣跚，雙腿邁不開步伐，甚至最近幾個月，爬樓梯越來越困難，不僅容易喘，還常踢到階梯跌倒，下樓梯幾步就腿軟，必須小心翼翼行走。她也注意到，必須用雙手撐著才站得起來，連洗澡時都不敢再蹲著洗，於是前往醫院求診。

經問診及神經學檢查後，發現病人主要是大腿肌肉無力，小腿以下則幾乎正常，而觀察外觀四肢纖細，卻有相對肥胖的軀幹，同時臉上出現不少青春痘。深入追問後得知，她長期服用地下電台的廣告藥物滋養強身，進一步抽血檢查荷爾蒙，最後確診為庫欣氏症候群，應立即停用該藥物，並以正規類固醇替代、逐步減量治療。數月後，患者不僅症狀明顯改善，血糖與血壓控制也較先前穩定。

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這名病人屬於外源性庫欣氏症候群，由於長期使用含類固醇的藥物，未經醫師監督且劑量過高，導致代謝失調與肌肉病變。類固醇在醫學上是重要治療工具，能有效控制許多免疫與發炎疾病，但若自行服用或過量使用，則可能引發近端肌群無力，特別是大腿與骨盆帶肌肉，使病人上下樓梯困難、無法蹲下或必須靠雙手站起來。其他變化還包括血糖升高、血壓不穩、脂肪重新分布、皮膚改變及免疫力下降等，若未及早調整，將影響生活品質與安全。

神經內科醫師處理這類病人時，會視情況安排肌電圖、肌肉酵素、影像或荷爾蒙檢查，以釐清是否為神經或肌肉病變，並判斷是否與代謝或內分泌疾病相關。若懷疑與荷爾蒙失衡有關，亦會轉介新陳代謝科共同診治，提供完整照顧。

類固醇本身並非「壞藥」，重點在於正確使用。許多未經核准的中藥產品，特別是地下電台或不明來源者，可能為了讓病人短期感覺有效，非法添加類固醇或西藥成分，卻未清楚標示，反而造成健康危害。

建議民眾若有不適，應尋求正規醫療，由醫師評估開立處方，切勿隨意服用來源不明的藥物，以免延誤病情。

（作者為衛生福利部桃園醫院神經內科醫師）

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