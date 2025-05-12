自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

三高熟女雙腿無力 亂吃偏方延誤病情

2025/05/12 05:30

▲隨意服用來源不明的藥物，不僅會延誤病情，也可能產生嚴重副作用；示意圖。（照片來源：shutterstock）

▲隨意服用來源不明的藥物，不僅會延誤病情，也可能產生嚴重副作用；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／劉一宏

1名40歲女性患有糖尿病及高血壓，近1年多來覺得走路變得蹣跚，雙腿邁不開步伐，甚至最近幾個月，爬樓梯越來越困難，不僅容易喘，還常踢到階梯跌倒，下樓梯幾步就腿軟，必須小心翼翼行走。她也注意到，必須用雙手撐著才站得起來，連洗澡時都不敢再蹲著洗，於是前往醫院求診。

經問診及神經學檢查後，發現病人主要是大腿肌肉無力，小腿以下則幾乎正常，而觀察外觀四肢纖細，卻有相對肥胖的軀幹，同時臉上出現不少青春痘。深入追問後得知，她長期服用地下電台的廣告藥物滋養強身，進一步抽血檢查荷爾蒙，最後確診為庫欣氏症候群，應立即停用該藥物，並以正規類固醇替代、逐步減量治療。數月後，患者不僅症狀明顯改善，血糖與血壓控制也較先前穩定。

這名病人屬於外源性庫欣氏症候群，由於長期使用含類固醇的藥物，未經醫師監督且劑量過高，導致代謝失調與肌肉病變。類固醇在醫學上是重要治療工具，能有效控制許多免疫與發炎疾病，但若自行服用或過量使用，則可能引發近端肌群無力，特別是大腿與骨盆帶肌肉，使病人上下樓梯困難、無法蹲下或必須靠雙手站起來。其他變化還包括血糖升高、血壓不穩、脂肪重新分布、皮膚改變及免疫力下降等，若未及早調整，將影響生活品質與安全。

神經內科醫師處理這類病人時，會視情況安排肌電圖、肌肉酵素、影像或荷爾蒙檢查，以釐清是否為神經或肌肉病變，並判斷是否與代謝或內分泌疾病相關。若懷疑與荷爾蒙失衡有關，亦會轉介新陳代謝科共同診治，提供完整照顧。

類固醇本身並非「壞藥」，重點在於正確使用。許多未經核准的中藥產品，特別是地下電台或不明來源者，可能為了讓病人短期感覺有效，非法添加類固醇或西藥成分，卻未清楚標示，反而造成健康危害。

建議民眾若有不適，應尋求正規醫療，由醫師評估開立處方，切勿隨意服用來源不明的藥物，以免延誤病情。

（作者為衛生福利部桃園醫院神經內科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中