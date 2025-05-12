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健康 > 抗老養生 > 運動復健

膝蓋老化軟骨壞死 微創再生手術修復

2025/05/12 05:30

▲圖1：核磁共振檢查發現內側軟骨壞死處（箭頭處）。（照片提供／翁浚睿）

▲圖1：核磁共振檢查發現內側軟骨壞死處（箭頭處）。（照片提供／翁浚睿）

文／翁浚睿

58歲的王太太半年前發現蹲下時，膝蓋內側會微微痠痛，前一陣子拜拜時，要跪下的動作也漸漸變得很吃力。剛開始她先到住家附近的診所做復健，持續好幾個月也不見改善，每天過著吃止痛藥的日子。後來就醫照X光和MRI核磁共振檢查，發現膝蓋內側有骨頭壞死的現象（圖1），考量到疾病仍在初期，且相對年輕，因而建議她住院接受新式的微創軟骨再生手術。

症狀劇烈疼痛、反覆積水

50歲以上膝蓋慢性疼痛大部分和軟骨退化性磨損有關，但是少部分是由於軟骨壞死，也就是「剝脫性骨軟骨炎」。軟骨下方的硬骨因為缺血壞死，進而導致軟骨剝落，這樣的病人會以劇烈疼痛、反覆積水來表現，若仍在較輕微的疾病前期可藉由微創手術處理，若是晚期則需要接受人工關節置換手術。

目前軟骨再生的技術包含PRP、幹細胞、二階段軟骨培養再生，以及這位病人使用的一階段軟骨再生，醫師在微創關節鏡手術下，先把軟骨缺損處鑽洞（圖2），使其下方的骨髓細胞可以流出促進生長，然後再注射入軟骨再生的材料（圖3），裡面包含多分子葡萄糖胺、氯化葡萄糖胺和碳酸鈉，在關節鏡下，注射到軟骨缺損處，使其附著其上，促進軟骨再生。

▲圖2：關節鏡下將軟骨缺損處鑽洞。（照片提供／翁浚睿）

▲圖2：關節鏡下將軟骨缺損處鑽洞。（照片提供／翁浚睿）

▲圖3：關節鏡下將軟骨再生的原料注射至缺損處。（照片提供／翁浚睿）

▲圖3：關節鏡下將軟骨再生的原料注射至缺損處。（照片提供／翁浚睿）

隨著科技進步，膝蓋軟骨病灶不再只有吃止痛藥、注射玻尿酸或是開刀換關節而已，在病灶尚未到需要置換人工關節前，還有許多延緩及修復軟骨的方法，因此在膝蓋開始出現不適時，建議前往醫療院所診療，以免延誤治療黃金期。

（作者為大同醫院、鳳山醫院、高雄長庚醫院骨科部主治醫師）

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