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健康網》腸胃鏡檢查怎麼選？ 醫師這樣建議
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕當民眾打算到醫院進行腸胃鏡檢查時，會陷入要不要麻醉的選擇兩難。到底應該如何選擇呢？肝膽腸胃科醫師張振榕指出，麻醉腸胃鏡適合怕痛或是容易噁心、焦慮的族群；不麻醉腸胃鏡適合害怕麻醉有存在風險的民眾。他也針對哪些需要做檢查的族群一一說明。
張振榕在臉書專頁「張振榕醫師的健康相談室」發文指出，定期腸胃鏡檢查，有效預防消化道疾病，找出癌前病變及癌症，提早發現及早治療。
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張振榕進一步說明，麻醉腸胃鏡的優點，醫師不會反射噁心嘔吐時影響執行內視鏡過程，適合怕痛或是容易噁心、焦慮的族群。不麻醉腸胃鏡的優點，可即時溝通、恢復快、不影響當日行程，適合害怕麻醉有存在風險。
●麻醉腸胃鏡檢查前的準備
空腹至少6-8小時，一定要告知醫師慢性病與服藥史，部分藥物可能需停用，如糖尿病藥、抗凝血劑。
檢查後注意事項：有麻醉者當日請勿開車，腹痛、吐血、解黑便、發燒請儘速就醫。
●不麻醉腸胃鏡
建議做腸胃鏡檢查的狀況：長期消化不良、胃脹食慾差、慢性胃痛；排便習慣改變、糞便變細、黑便或血；家族有腸胃道息肉、胃癌或大腸癌病史；有幽門螺旋桿菌感染史；體重莫名減輕。
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