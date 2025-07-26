健康網》腸胃鏡檢查怎麼選？ 醫師這樣建議

醫師指出，麻醉腸胃鏡適合怕痛或是容易噁心、焦慮的族群；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當民眾打算到醫院進行腸胃鏡檢查時，會陷入要不要麻醉的選擇兩難。到底應該如何選擇呢？肝膽腸胃科醫師張振榕指出，麻醉腸胃鏡適合怕痛或是容易噁心、焦慮的族群；不麻醉腸胃鏡適合害怕麻醉有存在風險的民眾。他也針對哪些需要做檢查的族群一一說明。

張振榕在臉書專頁「張振榕醫師的健康相談室」發文指出，定期腸胃鏡檢查，有效預防消化道疾病，找出癌前病變及癌症，提早發現及早治療。

請繼續往下閱讀...

張振榕進一步說明，麻醉腸胃鏡的優點，醫師不會反射噁心嘔吐時影響執行內視鏡過程，適合怕痛或是容易噁心、焦慮的族群。不麻醉腸胃鏡的優點，可即時溝通、恢復快、不影響當日行程，適合害怕麻醉有存在風險。

●麻醉腸胃鏡檢查前的準備

空腹至少6-8小時，一定要告知醫師慢性病與服藥史，部分藥物可能需停用，如糖尿病藥、抗凝血劑。

檢查後注意事項：有麻醉者當日請勿開車，腹痛、吐血、解黑便、發燒請儘速就醫。

●不麻醉腸胃鏡

建議做腸胃鏡檢查的狀況：長期消化不良、胃脹食慾差、慢性胃痛；排便習慣改變、糞便變細、黑便或血；家族有腸胃道息肉、胃癌或大腸癌病史；有幽門螺旋桿菌感染史；體重莫名減輕。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法