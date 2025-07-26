自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》腸胃鏡檢查怎麼選？ 醫師這樣建議

2025/07/26 11:56

醫師指出，麻醉腸胃鏡適合怕痛或是容易噁心、焦慮的族群；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，麻醉腸胃鏡適合怕痛或是容易噁心、焦慮的族群；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當民眾打算到醫院進行腸胃鏡檢查時，會陷入要不要麻醉的選擇兩難。到底應該如何選擇呢？肝膽腸胃科醫師張振榕指出，麻醉腸胃鏡適合怕痛或是容易噁心、焦慮的族群；不麻醉腸胃鏡適合害怕麻醉有存在風險的民眾。他也針對哪些需要做檢查的族群一一說明。

張振榕在臉書專頁「張振榕醫師的健康相談室」發文指出，定期腸胃鏡檢查，有效預防消化道疾病，找出癌前病變及癌症，提早發現及早治療。

張振榕進一步說明，麻醉腸胃鏡的優點，醫師不會反射噁心嘔吐時影響執行內視鏡過程，適合怕痛或是容易噁心、焦慮的族群。不麻醉腸胃鏡的優點，可即時溝通、恢復快、不影響當日行程，適合害怕麻醉有存在風險。

●麻醉腸胃鏡檢查前的準備

空腹至少6-8小時，一定要告知醫師慢性病與服藥史，部分藥物可能需停用，如糖尿病藥、抗凝血劑。

檢查後注意事項：有麻醉者當日請勿開車，腹痛、吐血、解黑便、發燒請儘速就醫。

●不麻醉腸胃鏡

建議做腸胃鏡檢查的狀況：長期消化不良、胃脹食慾差、慢性胃痛；排便習慣改變、糞便變細、黑便或血；家族有腸胃道息肉、胃癌或大腸癌病史；有幽門螺旋桿菌感染史；體重莫名減輕。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中