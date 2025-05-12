9旬老農嘴斜疑中風 老伴機警判斷送醫救命

▲醫師說明使用血栓溶解劑要先確認沒有腦出血。（照片提供／宋明憲、黃詩婷）

文／宋明憲、黃詩婷

92歲老先生一向身體硬朗，平時還會去田裡務農，日常生活也都能自理，但是有一天晚上準備睡覺時，老伴發現他有些怪異，怎麼問都不會回答，嘴角還有點歪斜，整個人無力地靠著床緣，於是馬上通知其他家屬，並撥打119迅速在中風發作1小時送達急診。

急診醫師診視後，高度懷疑老爺爺是「中風」，症狀符合中風3大警訊：臉歪嘴斜、說話不清楚、一側肢體無力，因此馬上安排頭部電腦斷層檢查、抽血檢查，再緊急照會神經內科醫師，確認為急性缺血性腦中風，評估發作時間在黃金4.5小時內，經由家屬同意後施打血栓溶解劑，並安排在加護病房密切觀察治療。

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在醫療團隊努力下，老爺爺住院第3天後，病況穩定，且順利轉至普通病房，個管師前往探望時，他已能正常說話，喝水、吞嚥沒問題，嘴角歪斜與肢體無力也改善許多，後續團隊積極為他安排復健治療。

通血路藥物打通腦部血栓

「血栓溶解劑」俗稱「通血路藥物」，可溶解阻塞腦部的血栓，但不是每位患者都符合施打條件，必須符合發作時間為4.5小時內，電腦斷層檢查結果沒有腦出血情形，且排除多項禁忌症等。

「微笑、舉手、說你好」辨識中風

此次，幸好老奶奶的機警，精準判斷立即送醫，老爺爺才得以獲得血栓溶解劑的治療，有些患者會因為身體不適想說去睡一下就好，但因此錯過了黃金治療時間，呼籲所有民眾都應該學會腦中風口訣來初步辨識中風，「微笑、舉手、說你好」，如果任一動作無法做出，就應盡快撥打119送醫。

此外，提醒大家，如有高血壓、高血糖、高血脂、心臟病等慢性病，或是抽菸、飲酒、作息及飲食不正常等情況，都是腦中風的高危險族群，應好好控制慢性病、體重，並養成良好的生活習慣，中風才不會找上門。

（作者分別為佑民醫院神經內科醫師、個管師）

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