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健康網》雷雨狂炸傷健康 胸腔醫黃軒籲：護心避劇烈運動

2025/07/31 12:59

大雨下不停，恐威脅健康。胸腔科醫師黃軒指出，避免劇烈運動，保持室內溫度穩定，以維護心血管健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

大雨下不停，恐威脅健康。胸腔科醫師黃軒指出，避免劇烈運動，保持室內溫度穩定，以維護心血管健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣影響大雨下不停，甚至雷雨狂炸，可能對健康帶來潛在威脅。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，雷雨天氣對健康帶來影響，不只關節疼痛加劇，還會增加心血管疾病風險。他建議，民眾這段時間穿著保暖，以避免關節受寒；避免劇烈運動，保持室內溫度穩定，以維護心血管健康。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」與網站發文分享，雷雨來襲時，不只讓交通受阻、戶外活動中斷，這樣的極端天氣也可能對健康帶來潛在威脅。他分析雷雨天氣對健康影響：

1.心血管疾病風險增加。氣壓驟降可能導致血壓波動，冷空氣刺激增加心臟負擔，雷聲和閃電可能引發情緒壓力，影響心跳與血壓。

2.呼吸道健康問題。雷暴哮喘現象：花粉和霉菌孢子破裂成微粒，易進入肺部。濕氣增加導致霉菌孳生，可能加重過敏性鼻炎或氣喘。

3.關節疼痛加劇。氣壓降低影響滑液壓力，導致關節炎患者疼痛感加重。潮濕天氣可能讓舊傷或骨折部位更加不適。

4.心理健康影響。天氣憂鬱症，陰雨天可能導致情緒低落，雷聲和閃電可能引發焦慮或恐懼。

5.免疫力下降與感染風險。暴雨積水容易孳生細菌與蚊蟲，增加感染風險。濕冷環境可能降低免疫力，增加感冒或病毒感染的機率。

民眾在這種多雨天候下，應該如何保護自己與家人健康？黃軒歸納5項做法：

●維護心血管健康，避免劇烈運動，保持室內溫度穩定。定期量血壓，必要時調整藥物。

●保持呼吸道健康，氣喘或過敏患者提前服藥，建議關好門窗，使用除濕機或空氣清淨機，降低室內濕度。

●關節健康，穿著保暖，避免關節受寒。適度伸展或熱敷，舒緩疼痛。

●注意心理健康，保持室內燈光明亮，聽音樂或冥想減壓。這段期間可以多與家人或朋友交流，避免長時間獨處。

●加強免疫力與預防感染，避免淋雨，保持身體乾燥與溫暖。注意飲食衛生，清理積水防止蚊蟲孳生。

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