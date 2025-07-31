屈公病突破5千例 中國召開全國疫情防治工作會議

中國廣東省佛山市爆發屈公病疫情，目前增為2658人感染。圖為能夠傳播屈公病的埃及斑蚊。（法新社）

〔中央社〕中國屈公病確診已突破5000例，官方昨天在北京召開全國疫情防治工作會議，要求防範疫情外溢擴散和境外移入，深入展開愛國衛生運動，有效滅蚊防蚊避蚊，全力防範重症和死亡。

廣東省佛山市8日監測發現一起境外移入屈公病病例後，疫情快速蔓延至廣東多地與澳門。截至26日，廣東累計確診4824例，均為輕症，無重症和死亡病例報告；佛山截至29日，單日新增確診仍超過400例。

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中國國家衛生健康委員會官網今天公布，中國全國基孔肯雅熱（屈公病）疫情防治工作電視電話會議29日在北京召開。

會議要求，加強屈公病疫情風險研判，採取果斷防控措施，有效統籌發展和安全，堅決維護人民健康和經濟社會大局穩定。要強化區域聯動和部門協同，展開多管道監測預警，防範疫情外溢擴散和境外移入。

會議還要求，深入展開愛國衛生運動，加強環境衛生整治和風險點位消毒殺菌，科學有效滅蚊防蚊避蚊。要加強醫療衛生機構檢驗檢測質控和門急診管理，提高「早發現」能力，規範展開病例救治，全力防範重症和死亡。

據深圳特區報，中共廣東省委書記黃坤明昨天主持召開全省疫情防控和三防工作電視電話會議。

黃坤明表示，廣東省屈公病疫情防控正處在集中攻堅的關鍵期，前期快速上漲勢頭已得到初步遏制，但報告病例數仍在高位波動，新增疫點陸續出現，境外移入風險持續存在，做好防疫工作仍面臨複雜嚴峻挑戰。

據報導，「深圳疾控－華大智造聯合實驗室」對4例屈公病病毒感染者進行測序溯源，結果顯示，1例本土及1例境外移入病例感染的病毒屬於屈公病東中南非型，另外2例境外移入病例感染的病毒屬於亞洲型。這顯示目前中國屈公病疫情來自不同的地區。

衛生福利部疾管署22日表示，7月14日出現今年首例中國境外移入登革熱病例，加上最近廣東省佛山市也爆發屈公病疫情，提升廣東省國際旅遊疫情建議等級至第1級「注意」。

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