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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台南腸病毒人次上升14.5％ 以伊科病毒11型為主易引發重症

2025/07/31 12:14

平時應養成勤洗手、戴口罩的好習慣，降低病毒傳播風險。（圖由南市衛生局提供）

平時應養成勤洗手、戴口罩的好習慣，降低病毒傳播風險。（圖由南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕腸病毒疫情持續於社區流行，南市衛生局表示，南市第30週（7月15日至26日）就診人次為332人次，較前一週（290人次）上升14.5%，顯示社區仍有傳播風險。近期社區腸病毒檢出型別仍以伊科病毒11型為多，且該型別較易引發新生兒與幼童重症，仍須提高警覺。

南市衛生局表示，依據疾管署監測顯示， 第30週全國腸病毒門急診就診人次為6489人次，與前一週（6536人次）相當；而南市第30週就診人次為332人次，較前一週（290人次）上升14.5%。截至今年7月29日，全國已累計11例腸病毒感染併發重症確定病例（含7例死亡），其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例共8例，均感染伊科病毒11型，已有6名新生兒不幸死亡；南市目前無腸病毒感染併發重症確定病例。

衛生局呼籲，防範新生兒感染腸病毒，請家長儘量減少訪客及外出，避免讓嬰兒接觸有呼吸道或腸胃道症狀的人員，返家後應先更換衣物並徹底洗手，再接觸寶寶，如寶寶出現發燒、嗜睡、活力不佳或餵食困難等症狀，應立即就醫。準媽媽若出現發燒、咳嗽、腹瀉等症狀，應主動告知醫師，並在康復前避免接觸新生兒，平時應養成勤洗手、戴口罩的好習慣，降低病毒傳播風險。接種腸病毒A71型疫苗，對於伊科病毒11型、腸病毒D68型等其他型別無交叉保護效果，因此即使已接種疫苗，仍需落實日常防疫措施。

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