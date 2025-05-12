初夏濕熱別貪涼 中醫4步防腸胃型感冒

▲冰鎮綠豆湯屬寒性食物不宜過量食用，以免損傷脾胃正氣；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／李德昱）

文／李德昱

時序進入初夏，氣候劇變、日照漸長，氣溫快速升高，加上梅雨季濕氣漸盛，是腸胃型感冒的好發時節，提醒民眾養身保健。

夏季以「暑濕」為主，特別在台灣氣候更為潮濕悶熱，若不注重調養，極易耗氣傷津，出現心煩、口破、腸胃不適的症狀，更可能讓暑濕之邪乘虛而入，引起頭疼、胸悶胃堵等不舒服感受。

請繼續往下閱讀...

飲食宜轉為清淡平和

冬季天寒之時，民間習慣進補禦寒，但到了初夏，陽氣升發、濕熱漸重，若仍延續重補習慣，反而容易「上火」，煩熱、口破、便秘等問題接踵而至。此時飲食宜轉為清淡平和，避免油膩辛辣、煎炸補品，以防助熱生濕。

建議飲品如薄荷茶、薏仁茶等，有助於清解暑熱、緩解煩悶，但是仍需留意個人體質，不可依賴偏方。同時也不宜大量食用冰淇淋、冰鎮綠豆湯等過於寒性的食物，以免損傷脾胃正氣。

◎面對夏季與長夏濕熱盛行，傳統醫學重視「避其毒氣」、「正氣存內，邪不可干」，具體可以從以下4方面做起：

●穩定的環境溫度：對於以室內生活為主的現代人類來說，除了避免於戶外溽暑的環境下曝曬，更重要的是減少穿梭於冷氣房與炎熱戶外的環境變化之間。

●勤洗手、戴口罩：夏季是腸胃炎的高峰期，隨時注意個人衛生，減少「病從口入」的機會。

●適度運動：選擇較涼爽的清晨或傍晚進行戶外活動，例如慢步、太極拳、五禽戲。

●充足睡眠：夏天晝長夜短，作息必須調整，避免過度熬夜，耗傷心神。

▲圖1：足三里穴位於小腿外側。（照片提供／李德昱）

日常保健按摩2穴位

◎中醫建議適度進行日常保健穴位按摩以助養生，常用保健穴位如下：

●足三里（圖1）：位於小腿外側。

●陰陵泉（圖2）：位於小腿內側。

▲圖2：陰陵泉穴位於小腿內側。

（照片提供／李德昱）

進入夏季，雖陽氣升騰，萬物繁茂，卻也是暑濕盛行的時節，此時更應當注意氣候與飲食，貪涼全天冷氣、涼食冰飲都要節制。傳統醫學強調「未病先防」，提醒民眾順應天時，調養身心，方能平安度夏。若身體出現明顯不適，也應及時就醫，尋求專業建議與協助。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法