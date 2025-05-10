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腹脹食慾差 卵巢癌誤當消化不良

2025/05/10 05:30
腹脹食慾差 卵巢癌誤當消化不良

▲卵巢癌早期症狀不明顯，無特異性，常以腹脹、悶痛等症狀表現；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／徐靖

45歲林小姐，近半年常感腹脹、食慾下降，原以為是壓力導致腸胃不適，直到腹痛加劇，並出現頻尿症狀才就醫，結果確診為卵巢癌第3期。她接受手術切除腫瘤並配合化學治療，目前積極抗癌中。

卵巢癌是一種源自卵巢組織的惡性腫瘤，是婦科癌症中死亡率較高的一種，但其早期症狀不明顯、無特異性，常被誤認為消化不良或更年期變化。常見症狀如腹脹、下腹悶痛、頻尿、便秘、體重下降等，導致許多患者確診時已屬晚期，錯失黃金治療期，治療相對困難且預後也較差。

高風險族群 宜主動定期檢查

◎卵巢癌高風險族群如下，建議主動接受定期檢查

●年齡超過50歲。

●有卵巢癌、乳癌、大腸癌家族史。

●攜帶BRCA1或BRCA2基因突變。

●未曾生育、初經早或停經晚。

●長期處於高雌激素環境者。

有家族史或已知遺傳性基因風險的女性可諮詢遺傳門診，規劃預防性追蹤與評估。

◎常見診斷工具

●婦科超音波：檢視卵巢大小與結構異常。

●血液腫瘤指數檢驗（CA-125）：輔助偵測的指標之一，但其敏感度與特異性不足，因此不可單獨作為診斷依據，仍需結合其他檢查方式綜合評估。

●電腦斷層或核磁共振：評估腫瘤擴散情形。

早期發現 5年存活率可超過9成

卵巢癌治療以手術為主，視病情輔以化療或標靶藥物。若能早期發現，5年存活率可超過9成；若至晚期才診斷，存活率將大幅下降至3成以下。儘管醫療技術進步，但早期發現仍是提升治療成效的關鍵。

◎良好生活習慣有助降低罹癌風險

●維持理想體重，規律運動。

●均衡飲食，避免抽菸與過度飲酒。

如出現不明腹脹、頻尿或胃口變差等症狀，應儘速就醫。

（作者為恩主公醫院婦產科主治醫師）

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