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弟不同血型捐腎救姊 成功10年見證

2025/05/09 05:30
弟不同血型捐腎救姊 成功10年見證

▲游棟閔醫師說明，原發性局部節段性腎絲球硬化症是年輕人腎殺手，10年內有5成以上病人洗腎。 （記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

弟不同血型捐腎救姊 成功10年見證

▲游棟閔醫師（右）表示，謝小姐接受不同血型活體腎臟移植10年，腎功能正常。（記者蔡淑媛攝）

47歲謝小姐年輕時2次懷孕都檢出蛋白尿，確診「原發性局部節段性腎絲球硬化症」，這是年輕人的腎臟殺手，腎功能快速惡化，必須洗腎，由於孩子小需要照顧，因此2014年接受弟弟捐腎，但姊弟血型不同，因此是不同血型活體腎臟移植，追蹤逾10年腎功能正常，小孩也上大學，昨天她分享換腎後如重生，還能經常旅行。

台中榮總腎臟科主任游棟閔指出，原發性局部節段性腎絲球硬化症，好發於青少年至40歲，是年輕人原發性腎衰竭的主因，藥物治療效果不佳，病程惡化快速，10年內有5成以上病人必須洗腎，病因可能與體質、遺傳、免疫有關，症狀有蛋白尿、水腫，臨床也曾見青少年感冒後罹病，提醒政府提供兒童及青少年健檢一定要做，有腎病家族史更要注意。

異血型移植 讓患者有更多換腎機會

游棟閔表示，為了讓末期腎病患有更多換腎機會，醫療發展出不同血型的活體腎臟移植技術，突破血型不同限制，病患在術前先經血漿置換術、施打免疫抑制劑及凝血功能監測，過濾血液中對捐贈者血型有敵意抗體，防止免疫系統攻擊新腎臟，術後持續服用抗排斥藥，維持腎功能穩定。

台灣腎臟醫學會統計，全台平均每8個成人就有1人有慢性腎病，近10萬人洗腎，器官移植能減少透析依賴、擺脫尿毒症威脅，有效改善心血管和免疫系統功能，延長壽命。

游棟閔指出，台灣每年逾8000人等待換腎，但大愛器官捐贈案例每年僅約200至250例，要活體換腎，卻有1/3因血型不相容被迫放棄，現在血型不同的腎臟移植技術成熟，與血型相同腎移植的存活率相當；目前政府開放配偶或5等親內活體腎捐贈，每年全台約100例，現在不同血型能移植，可由腎臟移植團隊評估。

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