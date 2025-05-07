新冠就診暴增78％ 今年新高

▲疾管署呼籲，去年10月1日後尚未接種本季新冠疫苗者，應盡快補打，以提升防護力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

▲疾管署防疫醫師林詠青說明，上週國內百日咳疫情新增3名個案，均為未滿3個月大的嬰兒。 （記者邱芷柔攝）

新冠疫情再升溫！全台上週就診人次達5853人，較前一週激增78%，創下今年新高，疾管署表示，新冠規模僅去年同期的3成，但已連續4週上升，預估整個5月都還會增加，上週也新增重症33例、死亡4例，當中有91%未接種本季疫苗，以65歲以上長者與慢性病患為主，另包括1名4歲女童因肺炎重症住院。

▲衛福部疾病管制署副署長羅一鈞表示，預估最快6月中下旬，腸病毒才會進入流行期，至9月開學才會達最高點。 （記者邱芷柔攝）

上週增重症33例、死亡4例

▲疾管署副主任李佳琳表示，目前全球新冠病毒陽性率整體持平，但東南亞、西太平洋及香港地區疫情持續上升，台灣目前流行病毒株以XEC與XDV.1為主，各佔約40%。（記者邱芷柔攝）

疾管署防疫醫師林詠青指出，這名4歲女童沒有慢性病史，4月開始出現咳嗽、輕微發燒，曾就診服用抗生素但無明顯改善，5月起症狀惡化，出現喘、活動力下降，就醫時檢查出肺部感染並確診新冠，所幸經住院治療後已退燒，目前仍在觀察中。

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320萬劑疫苗 開放免費接種

疾管署提醒，完整2劑疫苗可將新冠重症風險降至約2成，不過目前65歲以上長者第1劑接種率僅18.1%、第2劑更低至0.24%，明顯偏低，目前尚有320萬劑疫苗庫存，開放6個月以上全民免費接種，尤其65歲以上、免疫低下者與長照住民3大族群，建議間隔6個月接種2劑，以獲得完整的保護力。

今年來百日咳14例 6年新高

百日咳疫情也在升溫，今年累計14例本土病例，創下6年同期新高，上週新增的3例全是未滿3個月大的嬰兒，其中東部1名出生僅8天的女嬰尚未達接種年齡就確診，曾住進新生兒加護病房，目前仍在住院觀察。

林詠青提醒，百日咳初期像感冒，後期可能出現劇烈咳嗽、缺氧，6個月以下嬰兒死亡率可達1-3%，建議孕婦應在28-36週自費接種Tdap疫苗，透過胎盤傳遞抗體，主要照顧者也可考慮自費接種，降低傳播風險。

腸病毒疫情 估6月進入高峰

腸病毒則連續4週緩慢上升，就診人次仍在低點，羅一鈞分析，今年腸病毒疫情進展較「反常」，以往多在4月底進入流行，暑假後趨緩，但今年預估要到6月中下旬才進入高峰，甚至可能一路延燒到9月開學才達高點，主因包括去年疫情拖到今年初才結束，兒童已有部分免疫力，加上今年春天偏冷，也讓病毒活動變慢。

今年已通報4例腸病毒重症，其中3例死亡，包含2名未滿月新生兒。社區流行型別以克沙奇A16、A6型與伊科病毒11型為主，提醒5歲以下幼童為高風險族群，如出現嗜睡、手腳無力、持續嘔吐等症狀，務必盡快就醫。

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