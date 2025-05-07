腦瘤患者抗癌路難熬 精神科醫師協助挺過

▲在抗癌的路上，精神科醫師可以提供情感支持，幫助患者表達情緒、避免過度負面思考，評估自殺風險，建立希望、增強應對能力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳紹祖

50歲的小麗（化名）10年前發現腦部腫瘤，接受手術治療後康復，但因為睡眠障礙在身心科門診接受藥物治療。最近再次追蹤時，發現復發，她在門診談及她對於復發的憤怒和需要再次接受手術的憂慮。

腫瘤生長在不同的腦部區域會影響特定的神經迴路和功能，進而導致不同的精神症狀。

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●額葉負責執行功能、人格、情緒調節和判斷力。

額葉腫瘤常引起人格改變（如易怒、衝動、社交退縮）、情緒障礙（如憂鬱、躁狂）、動機缺乏（淡漠）、認知功能障礙（注意力不集中、記憶力下降）等。

●顳葉與記憶、情緒和聽覺處理有關。

顳葉腫瘤可能導致情緒不穩、焦慮、恐慌發作、聽幻覺、記憶障礙等症狀。

●下視丘或腦下垂體負責荷爾蒙調節，腫瘤可能導致荷爾蒙失衡，進而影響情緒、睡眠、食慾和活力，引發憂鬱、焦慮等症狀。

腦部腫瘤可能在沒有明顯神經學症狀（如頭痛、噁心嘔吐、肢體無力等）的情況下，先以精神疾病的症狀表現出來。這使得早期診斷更具挑戰性。

◎常見先以精神病症狀表現的腦部腫瘤類型

●腦膜瘤（Meningiomas）：特別是位於額葉或顳葉的腦膜瘤，有研究指出，相當比例的腦膜瘤患者是以憂鬱、焦慮、人格改變等精神症狀為首發表現，而沒有明顯的神經學症狀，是常見的顱內腫瘤。

●膠質瘤（Gliomas）：尤其是位於額葉的低惡性度膠質瘤，其緩慢生長可能使患者先出現漸進式的人格或情緒變化，而被誤認為原發性精神疾病。

●腦下垂體腫瘤（Pituitary tumors）：透過影響荷爾蒙分泌（甲狀腺、腎上腺等），導致憂鬱、焦慮等常見情緒變化。

雖然許多腦部腫瘤的早期表現以神經學症狀為主，但上述幾種類型的腫瘤，特別是位於大腦皮層功能區域或影響荷爾蒙系統的腫瘤，確實有可能先以精神科症狀作為其首發或主要表現。

臨床上面對新發或不明原因的精神症狀時，醫師應保持鑑別診斷的敏感度。患者除了報告睡眠障礙、焦慮、憂鬱等症狀外，也要注意是否有一些前述神經學症狀出現。

避免負面思考 增強應對能力

在抗癌的路上，精神科醫師可以提供情感支持，幫助患者表達情緒、避免過度負面思考，評估自殺風險，建立希望、增強應對能力。協助患者接受無法改變的現實，並將精力投入到有意義的生活中。

（作者為花蓮慈濟醫院成癮精神科主任、慈濟大學醫學系副教授）

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