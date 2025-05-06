母親節抱一下！ 手臂環繞量腰圍 抓出媽媽健康警訊

▲醫師呼籲民眾，可以趁母親節關注媽媽的腰圍健康。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

週日即將迎來母親節，除了陪伴媽媽、慶祝佳節外，醫師建議民眾可以透過擁抱來關心媽媽的健康。台灣肥胖醫學會指出，女性腰圍只要超過80公分，就是肥胖警訊，民眾可以從背後環抱媽媽的腰部，雙臂交疊並緊握手肘時能否抱緊，簡單判斷媽媽是否腰圍超標。

更年期腹部肥胖比率逾6成

台灣肥胖醫學會理事長林文元解釋，女性荷爾蒙變化遠比男性更明顯，對體重也有很大的影響，「產後」及「更年期」更是女性2大肥胖高峰，其中女性產後6週內，無法降低產前體重的10%，就屬於「產後肥胖」，約75%的女性在產後1年仍無法回到懷孕前的體重，除荷爾蒙變化的影響外，還與胎兒壓迫母親下腔靜脈、孕期飲食、坐月子習俗等有關。

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此外，女性50歲以後，就會迎來更年期，此一年齡層受荷爾蒙變化、代謝減慢、胰島素阻抗、飲食作息改變等因素影響，腹部肥胖比率超過6成，體重平均增加3.4公斤、腰圍平均增加5.7公分，也成為肥胖的高風險族群，且體重過重的停經後婦女，罹患乳癌的風險將增加1.5倍，肥胖者則增加超過2倍。

林文元提醒，女性腰圍大於80公分就屬於肥胖，而一般人雙臂張開的長度大約與身高相當，民眾可以趁母親節表達感謝之餘抱抱媽媽，用雙手繞過媽媽的腰部、雙臂交疊並緊握手肘，如果沒辦法抱緊，就要注意媽媽是否腰圍過大、有無肥胖問題。

成大醫院家庭醫學部主任吳至行說，肥胖與200多種疾病有關，尤其腹部肥胖會大幅增加心血管疾病風險，但體重過重者只要能減少5%的體重，多方面的健康指標就能得到改善，若能減重15%，心血管死亡、心臟衰竭風險也將明顯降低。

吳至行強調，如果真到了需要減重的程度，不能只靠自己的意志力，除了飲食、運動之外，還要有適當的藥物配合。目前衛福部正式通過的藥物有4種，包括針劑、口服藥等劑型，民眾只要諮詢專業肥胖醫師，就能得到最妥適的協助。

▲公益衛教大使趙小僑與兒子示範擁抱量腰圍。（記者林志怡攝）

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