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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

得了巴金森症？ 用藥有疑問 勇敢請醫師解惑！

2025/05/06 05:30

▲若對醫師開的藥物有疑問，應勇敢發問，而不是自行決定要不要吃；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲若對醫師開的藥物有疑問，應勇敢發問，而不是自行決定要不要吃；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

75歲的林阿姨非常注重自己的健康，不僅每日清晨固定到操場運動，也堅持「少鹽、少糖、少油」的飲食。大約2年前注意到雙手顫抖，雖然不嚴重，但是在夾菜、盛湯時總是特別明顯，因此就醫。

林阿姨隻身來到診間，動作輕快、講話流暢，但略顯焦慮，簡短的問候之後才發現，她已經在別家醫院就診，也檢查、拿藥了，但她還是有滿腦子的問號，特別擔心她的手抖是不是巴金森或是失智症的前兆。

根據林阿姨的健保記錄，顫抖的用藥沒有什麼問題，相關的甲狀腺亢進、基本生化檢查，甚至是腦部掃描也都做了，資料相當完整。我又幫她檢查了1次，確定她的手抖為雙側，主要在維持固定的姿勢時，或是手拿著杯子懸空時會抖，沒有肢體僵硬，肌肉張力也是正常的。寫字時或畫圓圈時會有明顯的鋸齒狀，算是蠻標準的「本態型顫抖」，廣效性乙型阻斷劑（常見藥名為心律錠）也是首選藥物。

我很納悶她的疑問是什麼？她很焦慮地說：「可是我很擔心我是不是巴金森症，而且我吃的藥是心臟病的吧？我是手抖，怎麼會是吃心臟病的藥？那個醫生為什麼要這樣開呢？我到現在都不敢吃耶！」聽到她這麼說，我非常驚訝：「你的醫生都沒有跟你解釋嗎？」林阿姨說：「不是我不想問啊，是因為那個醫生有點兇，而且很像很有名，病人好多喔，掛到100多號，他就很忙啊！」

不需要預設醫生「忙碌」與否

我告訴林阿姨：「即使我能猜想他開藥的理由，但我並不能越俎代庖，幫他解釋，畢竟這是那位醫生的職責。而他該忙的事情，就是解答你的疑惑，所以你更應該勇敢提問，而不是轉而問另一個醫生。除非你已經決定要重新找其他的醫生看診，不然2個醫生同一個時間針對同一個手抖病人做處理，是會引起混亂的。」

醫生的「忙碌」本來就是在服務病人的醫療需求，而解釋手抖藥物的使用，或是教育病人區別這不是巴金森病，本身就是醫療工作的「核心」，如果醫生的「忙碌」就只是在打病歷、開檢查、開藥，這並不是一個正常的醫療行為。從病人的角度來看，不需要去預設醫生的「忙碌」與否，但也不要隨機地漫天亂問，而是將問題整理好、準備好，也要為自己的健康負責。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

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