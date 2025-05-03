愛吃冰喝冷飲 當心「寒邪上身」生理痛

▲吃冰暢快，但為了健康，還是少吃為妙；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／邱伯恩）

文／邱伯恩

有多位女性來門診說生理期下腹部會悶痛，有時候痛到無法上班，希望中醫治療；經過問診發現她們都有愛吃冰、喝冷飲的習慣。

寒氣入侵 導致氣滯血瘀

生理期期間不要吃冰喝冷水，這是許多亞洲長輩常給年輕女性的建議。在台灣，傳統醫學文化深入日常保健的習慣，餐桌上的水總是溫的，甚至配上熱騰騰的茶。但是很少人解釋為什麼吃冰、喝冷水會影響健康。

請繼續往下閱讀...

從傳統醫學角度而言，認為「六邪」（也就是風、寒、暑、濕、燥、火6種外感病邪的統稱）會造成身體各式各樣的症狀。其中吃冰、喝冷水即屬於「寒邪」，會阻礙脾胃運作、降低氣的流動能力、增加體內濕氣積聚，進而影響整體消化與免疫系統。

脾胃在傳統醫學中負責食物的運化與氣血的生化。當冷水進入體內，其寒性會導致腸胃功能紊亂。另外，傳統醫學經典《黃帝內經》指出：「不通則痛，通則不痛。」是指疼痛本質源於氣血不通。當寒氣侵入體內，會阻礙氣血運行，導致「氣滯血瘀」，進而引發月經疼痛與其他婦科問題。

喝冰水 7.6%女性出現頭痛

從更客觀的角度來看，吃冰、喝冷水在部分研究也認為對身體會造成問題，1978年美國胸腔科醫師學會發表在《CHEST》雜誌上的一項研究發現，喝了冷水後，鼻涕會變稠，並持續半個多小時。2001年的另一項研究發現，7.6%的女性在喝了150毫升冰水後，會出現頭痛。

不過，吃冰飲、喝冷水也不全然是壞事，科學文獻顯示，冷水攝取在促進代謝、支持減重、提升運動表現與激發警覺性方面，具備積極效果。

《運動科學與醫學雜誌》的研究指出，攝取16°C的涼水可有效控制運動中的核心體溫上升，保持運動員的耐力。冷水也有助於身體產生腎上腺素，讓人感到警覺，而且不會產生含咖啡因的飲料帶來的副作用。

冷水和溫水哪個對身體好？傳統醫學是研究如何平衡、哪些食物在不同時間對不同的器官發揮什麼作用，以增進健康、預防疾病為目標的經驗醫學。因此，如果想從傳統醫學的角度變得更健康，建議將冰飲換成溫水。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法