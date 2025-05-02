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脂漏性皮膚炎 中西醫整合治療

2025/05/02 05:30

▲頭皮屑很惱人。（照片提供／方宇心）

▲頭皮屑很惱人。（照片提供／方宇心）

文／方宇心

氣溫回暖、濕度升高，環境潮濕悶熱，正是脂漏性皮膚炎容易惡化的時候。此病好發於頭皮、鼻翼、眉間等皮脂腺分布密集部位，常見症狀為紅斑、脫屑、搔癢、頭皮屑與油膩感。

從西醫角度來看，脂漏性皮膚炎與皮脂分泌過多、黴菌（如馬拉色菌）過度生長、免疫反應與皮膚屏障異常有關。濕熱環境刺激皮脂腺，加上高濕度利於黴菌繁殖，進一步加重發炎反應。西醫治療多採用抗黴菌藥膏、類固醇或抗發炎洗劑，輔以適度清潔與保濕控制。

中醫則認為脂漏性皮膚炎屬「面風」或「白屑風」範疇，與脾虛濕盛、肝火旺盛、肺失宣發有關。氣候濕氣重，加上體內濕熱未清，就容易反映在皮膚上。中醫治療會依證型使用如茯苓、黃芩、苦參等清熱祛濕藥物，亦可輔以針灸調整臟腑氣機，穩定體內環境。

正確生活保養 有效減少復發

結合中西醫的長處與觀點，日常保養上可以從肌膚清潔、保養、飲食、作息與環境調整著手：

●控油清潔：使用溫和抗黴菌成分（如酮康唑、鋅）洗劑清潔，每天洗臉與洗頭1次，避免過度去角質或刺激性產品。

●加強屏障修復：可使用含甘草酸、神經醯胺等成分的保養品，修復皮膚、減緩紅癢。

●飲食清淡：避免辛辣、油炸、甜食，多攝取清熱利濕食材如薏仁、綠豆、山藥。

●穩定情緒與作息：壓力與睡眠不足會干擾免疫，應保持規律生活、適度運動。

●保持乾爽通風：使用除濕機或開窗通風，出汗後應及時擦乾，避免濕氣悶住皮膚。

環境潮濕悶熱對脂漏性皮膚炎患者是一大挑戰。透過中西醫整合治療與正確的生活保養，能有效減少復發與不適。若症狀持續反覆，建議尋求專業醫師協助，從內在體質與外在環境雙管齊下，達到長效控制。

（作者為中山璀璨診所、亮晴皮膚科診所醫師）

▲頭皮癢是脂漏性皮膚炎常見症狀。（照片提供／方宇心）

▲頭皮癢是脂漏性皮膚炎常見症狀。（照片提供／方宇心）

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