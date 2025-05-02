白內障手術後開車？ 醫：檢視5條件

▲白內障是不少長輩的困擾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林純如）

文／林純如

68歲林先生退休後，喜歡開車到郊外兜風享受田園風光，但幾個月前因視線模糊、對光線特別敏感就醫檢查，確認是白內障造成，並建議雙眼分別安排手術，同時提醒貿然開車上路恐危及用路人安全，務必掌握視力恢復良好、視野正常、無雙影、畏光以及醫師評估安全無虞等5項關鍵後，才能重掌方向盤。

視力恢復良好、視野正常、無雙影、無畏光、醫師評估

許多白內障患者術前常詢問，手術後究竟何時可以恢復駕駛？其實白內障手術後絕非立刻能開車，特別是術後初期，視力尚未穩定，雙眼協調能力也尚未恢復，貿然駕駛反而可能造成自身及其他用路人危險，根據法規規定，汽車駕駛人需通過視力與視野檢查，矯正後，雙眼視力須達0.8以上、每眼各達0.6以上，以及雙眼視野需分別達150度以上，才能開車上路。

請繼續往下閱讀...

讓眼睛有充裕時間 適應屈光差

一般無高度近視的白內障手術後，普遍會建議至少休息1週，若術後視力恢復良好，視野無異常，且沒有模糊、畏光或雙影的問題，在光線充足的白天短程駕駛通常是可以考慮的，不過，夜間或高速行駛仍應暫緩，直到眼科醫師明確表示「可以安全駕駛」為止。

至於國人多半會有近視合併白內障問題，以林先生為例，他的雙眼均有高度近視，右眼手術後保留250度近視（保持30-40公分舒適的閱讀距離），未手術的左眼近視則仍有1000度，導致雙眼差距大，深度感會失準，且對距離感與立體感的判斷會變差，對開車來說是安全隱憂，可能會誤判車距，增加行車風險。

因此，手術後應該讓眼睛有充裕時間適應屈光差（有些人能適應，但有些人會很不舒服），並考慮配眼鏡或隱形眼鏡來平衡雙眼視力（由醫師或驗光師協助試戴眼鏡），如果另一眼也需要手術，大多建議會盡快安排，讓雙眼度數一致，視覺更自然。

但若暫時不想接著做第2眼白內障手術，在此過渡期間不妨配一副過渡期眼鏡，調整雙眼的度數差，幫助雙眼協調，或者在未手術那眼先配戴隱形眼鏡，因為隱形眼鏡貼近眼球表面能減少視差，期間則務必暫停駕駛，改請親友接送、搭公車或叫車，直到視力穩定為止。

考量大腦需一段時間才能習慣雙眼度數差，適應時間長短因人而異，不妨透過閱讀、看電視、戶外活動，盡量雙眼注視的練習，可幫助視覺整合，若仍難以適應或不舒服，則應回診調整對策，或加快第2眼手術安排。

與眼科醫師討論 安全駕駛優先

提醒民眾，駕駛是一項需要精確視覺與反應力的行為，不能單靠「看起來還可以」來評估，術後若有開車需求，務必與眼科醫師密切討論，確認自身是否符合法定視力與視野標準，才能真正達到安全駕駛的目標。

（作者為亞洲大學附屬醫院眼科醫學中心副主任、中國附醫眼科醫學中心主任醫師）

▲白內障術前。（照片提供／林純如）

▲白內障術後。（照片提供／林純如）

▲醫師提醒，民眾術後切莫急於開車上路，必須經過仔細評估，才能確保安全駕駛。（照片提供／林純如）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法