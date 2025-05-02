自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

白內障手術後開車？ 醫：檢視5條件

2025/05/02 05:30

▲白內障是不少長輩的困擾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林純如）

▲白內障是不少長輩的困擾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林純如）

文／林純如

68歲林先生退休後，喜歡開車到郊外兜風享受田園風光，但幾個月前因視線模糊、對光線特別敏感就醫檢查，確認是白內障造成，並建議雙眼分別安排手術，同時提醒貿然開車上路恐危及用路人安全，務必掌握視力恢復良好、視野正常、無雙影、畏光以及醫師評估安全無虞等5項關鍵後，才能重掌方向盤。

視力恢復良好、視野正常、無雙影、無畏光、醫師評估

許多白內障患者術前常詢問，手術後究竟何時可以恢復駕駛？其實白內障手術後絕非立刻能開車，特別是術後初期，視力尚未穩定，雙眼協調能力也尚未恢復，貿然駕駛反而可能造成自身及其他用路人危險，根據法規規定，汽車駕駛人需通過視力與視野檢查，矯正後，雙眼視力須達0.8以上、每眼各達0.6以上，以及雙眼視野需分別達150度以上，才能開車上路。

讓眼睛有充裕時間 適應屈光差

一般無高度近視的白內障手術後，普遍會建議至少休息1週，若術後視力恢復良好，視野無異常，且沒有模糊、畏光或雙影的問題，在光線充足的白天短程駕駛通常是可以考慮的，不過，夜間或高速行駛仍應暫緩，直到眼科醫師明確表示「可以安全駕駛」為止。

至於國人多半會有近視合併白內障問題，以林先生為例，他的雙眼均有高度近視，右眼手術後保留250度近視（保持30-40公分舒適的閱讀距離），未手術的左眼近視則仍有1000度，導致雙眼差距大，深度感會失準，且對距離感與立體感的判斷會變差，對開車來說是安全隱憂，可能會誤判車距，增加行車風險。

因此，手術後應該讓眼睛有充裕時間適應屈光差（有些人能適應，但有些人會很不舒服），並考慮配眼鏡或隱形眼鏡來平衡雙眼視力（由醫師或驗光師協助試戴眼鏡），如果另一眼也需要手術，大多建議會盡快安排，讓雙眼度數一致，視覺更自然。

但若暫時不想接著做第2眼白內障手術，在此過渡期間不妨配一副過渡期眼鏡，調整雙眼的度數差，幫助雙眼協調，或者在未手術那眼先配戴隱形眼鏡，因為隱形眼鏡貼近眼球表面能減少視差，期間則務必暫停駕駛，改請親友接送、搭公車或叫車，直到視力穩定為止。

考量大腦需一段時間才能習慣雙眼度數差，適應時間長短因人而異，不妨透過閱讀、看電視、戶外活動，盡量雙眼注視的練習，可幫助視覺整合，若仍難以適應或不舒服，則應回診調整對策，或加快第2眼手術安排。

與眼科醫師討論 安全駕駛優先

提醒民眾，駕駛是一項需要精確視覺與反應力的行為，不能單靠「看起來還可以」來評估，術後若有開車需求，務必與眼科醫師密切討論，確認自身是否符合法定視力與視野標準，才能真正達到安全駕駛的目標。

（作者為亞洲大學附屬醫院眼科醫學中心副主任、中國附醫眼科醫學中心主任醫師）

▲白內障術前。（照片提供／林純如）

▲白內障術前。（照片提供／林純如）

▲白內障術後。（照片提供／林純如）

▲白內障術後。（照片提供／林純如）

▲醫師提醒，民眾術後切莫急於開車上路，必須經過仔細評估，才能確保安全駕駛。（照片提供／林純如）

▲醫師提醒，民眾術後切莫急於開車上路，必須經過仔細評估，才能確保安全駕駛。（照片提供／林純如）

更多名醫開講專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中