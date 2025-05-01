嚴重潰瘍腸阻塞 一個月暴瘦5Kg

▲邱昱瑞醫師說明，1名上班族因工作壓力大造成胃潰瘍，導致腸阻塞。（記者歐素美攝）

記者歐素美／台中報導

45歲黃姓女子因工作壓力大，造成胃及十二指腸潰瘍，吃什麼都吐，到醫院檢查才發現是嚴重潰瘍導致腸阻塞，1個月暴瘦逾5公斤，經醫師進行腸胃道繞道手術，才逐漸康復，醫師提醒民眾，身體不適一定要盡早就醫，更要適時紓壓。

台中市大甲李綜合醫院外科主任邱昱瑞表示，黃女2個多月前出現胃痛症狀，原以為只是一般胃痛，未加理會，沒想到食慾開始降低，一開始只能吞下較軟的食物，家人就煮麵線讓她果腹，後來連麵線也無法進食，東西吃下肚就開始嘔吐，幾乎無法進食，家人才趕緊帶她就醫。

請繼續往下閱讀...

經詳細檢查，發現黃女患有嚴重胃潰瘍，造成十二指腸阻塞，經胃繞道手術，把胃與小腸接通，再搭配藥物治療，才逐漸恢復健康及進食，術後1個月回診，患者體重已回升5公斤，氣色也比較紅潤。

上班族壓力大 造成壓力性潰瘍

黃女指出，平時工作壓力大，飲食不正常，經常胃痛，之前胃部不舒服到醫院照胃鏡，才知患有嚴重胃潰瘍，但不知連十二指腸也阻塞。

邱昱瑞指出，情緒緊繃、壓力大，會促使胃酸分泌，胃酸持續分泌刺激胃部，長期造成胃黏膜受損，就會形成壓力性潰瘍。上班族壓力大、飲食不正常，或因藥物、幽門螺旋桿菌、常吃刺激性食物、喝酒等，都可能造成胃及十二指腸潰瘍，嚴重潰瘍發炎的地方變形就會造成腸阻塞。

邱昱瑞說，胃及十二指腸潰瘍時，會有腹脹、打嗝、消化不良、食慾下降、體重減輕等症狀，嚴重恐引發胃出血，產生血便或黑便，提醒民眾，一定要懂得適時紓壓，最好每年健康檢查，養成良好的生活習慣，才能遠離疾病。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法