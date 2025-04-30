吞嚥困難 13公分大甲狀腺結節作祟

▲芭樂般大的13公分甲狀腺結節（箭頭處）將氣管擠到歪向右側。 （台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

74歲黃女士10年前因右側甲狀腺結節接受手術切除，術後持續追蹤，並服用甲狀腺素控制，3年前她又發現左側結節逐漸增大，近期摸到頸部腫脹，造成吞嚥困難，經醫師評估，結節已經侵犯胸腔，黃女士的氣管被13公分大的結節壓迫偏移至右側，因此動手術將如同芭樂大的結節和甲狀腺一併摘除。

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰指出，甲狀腺位於頸部正中央，靠近喉部和氣管兩側，分左右兩葉，主要功能是分泌甲狀腺素，調控人體的新陳代謝、體溫維持及能量消耗，對人體運作至關重要，據國外統計，甲狀腺結節盛行率約為4%，女性發病率高於男性4倍，儘管大部分結節屬於良性，仍有5%的機率會發展成癌症。

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臨床上長至胸腔的甲狀腺結節不常見，許多患者沒有明顯症狀，通常當結節壓迫氣管、食道、喉返神經或其他重要結構，影響呼吸、吞嚥甚至聲音沙啞等狀況，才需要手術切除。

洪嘉聰表示，診斷上醫師會以超音波檢查確認結節數量，必要時也會切片穿刺，評估為良性或惡性，或透過電腦斷層，確定甲狀腺結節是否侵犯胸腔，此類手術大部分是一般外科操刀，若侵犯到胸腔，則轉由胸腔外科醫師執行。

一般來說，手術會在喉部下方劃一橫袖狀切口，逐步分離頸部結節，將甲狀腺血管結紮，最後將長至胸腔的結節掏出；部分甲狀腺結節因生長位置特殊或體積龐大，會採用正中胸骨切開術，確保完整切除病灶，避免術中出血風險。

手術摘除 須終身服用甲狀腺素

洪嘉聰強調，甲狀腺若摘除必須終身服用甲狀腺素，才能維持人體所需的新陳代謝，但甲狀腺結節發生原因尚無確切說法，民眾平時可以自行觸摸頸部檢查，若發現腫塊，應儘早就醫評估。

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