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30年菸槍唱歌狂咳 確診早期肺腺癌

2025/04/30 05:30
30年菸槍唱歌狂咳 確診早期肺腺癌

▲周奇霈醫師建議，菸癮重的民眾可安排肺癌篩檢，才能提早發現提早治療。 （記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

30年菸槍唱歌狂咳 確診早期肺腺癌

▲56歲王姓男子近來唱歌時狂咳嗽，檢查後發現右上肺有一顆約2公分腫瘤（箭頭處）。 （記者陳建志翻攝）

56歲王姓男子有30年菸齡，平常愛唱歌，但近來唱歌時常狂咳不已，呼吸也變得急促，就醫檢查時，醫師得知是老菸槍，安排接受「低劑量電腦斷層」肺癌篩檢，赫然在右上肺發現一顆約2公分、邊緣不規則腫瘤，切除後確診為肺腺癌，所幸並未擴散，讓他決定徹底戒菸。

手術切除 所幸腫瘤未擴散

亞洲大學附屬醫院胸腔外科醫師周奇霈指出，患者右上肺部腫瘤為早期肺癌，雖然僅2公分，但形狀及位置具高度惡性可能，且肺癌即使在早期也容易透過淋巴系統擴散，因此建議手術切除腫瘤所在的肺葉，還一併清除多處縱膈與肺門的淋巴結，以確認是否已有轉移。

經評估後，手術採用微創胸腔鏡方式，避免傳統開胸手術造成的廣泛組織損傷，先在胸部切開2個小切口，之後伸入內視鏡與特殊器械，完成右上肺葉的完整切除及區域淋巴結廓清，手術時間約2至3小時，患者隔天便轉入普通病房觀察，5天後順利出院，病理報告證實為第1期肺腺癌，所幸腫瘤尚未擴散至淋巴結。

周奇霈表示，肺葉切除後，肺功能不可避免會下降，上樓梯或快速行走時將明顯感覺氣喘，對生活品質會有部分影響。此外，部分患者可能也出現術後慢性咳嗽、胸悶或胸壁緊繃等不適感，需透過積極呼吸復健、藥物治療慢慢緩解。

周奇霈強調，低劑量電腦斷層篩檢對肺癌早期偵測十分重要，尤其肺癌是台灣癌症死亡率第1名，初期常無明顯症狀，許多患者在出現咳嗽、咳血或胸痛等警訊時已屬中晚期，錯過最佳治療時機，若能透過篩檢提早發現，可將肺癌死亡率降低20%至30%。

周奇霈呼籲，衛福部自今年元旦起擴大肺癌篩檢範圍，男性從50歲下調至45歲、女性從45歲下調至40歲，更將重度吸菸者吸菸史條件下調，對民眾是一大福音。若本身有抽菸史、肺腺癌家族史或暴露重金屬等工業污染族群，也不妨考慮自費篩檢，降低重症風險。

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