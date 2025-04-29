久咳不癒 可能是氣喘作祟

▲國泰醫院響應世界氣喘日，舉辦「破解氣喘迷思」衛教活動。（國泰醫院提供）

記者林惠琴／台北報導

▲久咳不癒應就醫，看是否為氣喘等疾病；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

「有喘不知喘」、「無喘非氣喘」是常見迷思，醫師提醒，若久咳不癒就建議就醫診斷，可能是氣喘作祟！此外，「氣喘控制到沒症狀就算康復」也是常見錯誤觀念，無症狀不代表沒有過敏性發炎，仍需長期使用含類固醇吸入劑控制。

52歲黃小姐只要溫差大或梅雨季來臨，就會出現間斷性咳嗽、呼吸急促，由於因季節、天候時好時壞，她並不以為意，直到因喘咳、發燒住院，診斷出流感併發肺炎及氣喘，才恍然大悟竟患有氣喘，接受吸入性類固醇藥物治療後，症狀獲得改善。

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無症狀不代表沒有過敏性發炎

對於有些民眾「有喘不知喘」或是誤認「無喘非氣喘」，國泰醫院呼吸胸腔科主治醫師吳錦桐說明，若久咳不癒，也就是1年內反覆多次發生，甚至一咳就是2-3個月，建議就醫診斷，不排除是氣喘造成。

37歲林先生則從小就是氣喘病人，但他認為平常沒症狀出現，就不必依照醫囑規律吸藥，導致經常發作跑急診，反而需要加重用藥治療。

吳錦桐表示，許多病人總會擔心吸入劑含有類固醇而認為沒症狀就少吸，但其實只有長期口服大量類固醇才會導致全身性副作用，而含有類固醇吸入劑是以口將藥物吸入氣管，局部治療降低氣管慢性發炎，每日吸入劑量是口服藥物10分之1，甚至更少。

吳錦桐也指出，氣喘是慢性病，無症狀不代表沒有過敏性發炎，仍需長期使用含類固醇吸入劑控制，才能降低氣管過敏性發炎與發作，千萬勿因無症狀而停止吸藥，否則反而需要常跑急診，且可能造成長期慢性發炎而引發呼吸道阻塞、肺功能變差等。

國泰醫院日前舉辦世界氣喘日活動，盼強化民眾正確氣喘觀念及篩檢出疑似氣喘民眾，協助儘速就醫治療。

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