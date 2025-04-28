科技男肩頸痠痛 中醫揪腸胃功能失調

▲中醫師提醒，肩頸是腸胃型痠痛的患者，飲食應減少油炸、冰品。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

許多民眾認為肩頸痠痛與姿勢不良，甚至骨刺或椎間盤突出有關，但若遲遲未見改善，中醫師提醒，問題根源可能在於腸胃功能失調！

34歲林先生是科技業工程師，長期肩頸僵硬、脖子卡卡，按摩、復健、熱敷樣樣來，卻始終無法真正舒緩，不只睡眠品質不佳，早上起床也常覺得「頭是黏在脖子上」。

請繼續往下閱讀...

翰鳴堂中醫診所主治醫師周大翔表示，該名患者求診時，舌苔厚膩、氣色偏灰，詢問後發現三餐不定、常吃炸雞配啤酒，且有胃酸逆流困擾，經取穴胃經上的重要穴位「足三里」，可調整消化、補氣健脾，搭配脾胃調理處方後，終於獲得改善。

周大翔指出，中醫強調「內經外應」，許多慢性肩頸緊繃、沉重、痠脹，其實來自體內氣機阻滯。當脾胃功能低下，消化吸收能力變差，會導致氣血生化乏源，甚至痰濁、濕氣內生，這些「看不見的廢物」沿著經絡上擾，特別容易聚集在肩頸部位而造成筋膜緊縮、肌肉張力異常。

重口味、暴飲暴食高風險

周大翔提醒，若有長期肩頸緊繃、按完很快又緊；常吃油炸、冷飲、重口味或暴飲暴食；有胃酸逆流、脹氣、排便不順；睡眠品質差，容易被肩頸痠醒；情緒壓力大，覺得胸悶、悶氣上升等5種情形，就要小心是屬於「腸胃型」肩頸痠痛。

按穴、延展操、中藥飲改善

周大翔提醒，「腸胃型」肩頸痠痛患者，每天可按壓足三里穴位3至5分鐘，位置在膝蓋下方約四橫指、脛骨旁邊，同時每天花5分鐘做肩頸延展操。此外，可飲用如陳皮普洱茶、生薑紅棗茶等溫熱養胃茶飲，且飲食掌握少油炸、少冰品、細嚼慢嚥、晚餐不過飽等減少腸胃壓力原則。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法