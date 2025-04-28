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久坐、長時間用3C 五十肩年輕化
文／徐子恆
42歲李小姐是會計師，平時工作繁忙，經常長時間盯著電腦螢幕；半年前因為肩膀疼痛，按照網路上教學運動，想說應該就會好，然而症狀越來越差，進而前來就醫。
檢查發現，李小姐的肩膀有多個角度受限制且疼痛，確診為「沾黏性肩關節囊炎」，也就是俗稱的「五十肩」。
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40歲族群案例變多
當她聽到病名後驚呼：「什麼？我才40歲出頭，也會得五十肩嗎？」五十肩不只發生在50歲，40歲族群也要小心！臨床上，40歲出現五十肩的案例並不少見，甚至有些30多歲的患者也會因為肩部活動受限而求診。女性常見於更年期後雌激素下降使得發炎更容易，而有糖尿病與甲狀腺低下的患者，也可能比較容易發生。
現代人久坐辦公、過度使用電腦或手機，長時間固定姿勢導致肌肉失衡，使得五十肩發生後，更不容易做到正確運動，也就更難好。
因為李小姐自行復健無效，建議她以新式肩關節擴張術輔以徒手復位，3週內便幾乎痊癒。
4方法降低罹患風險
◎預防五十肩的方式：
●定期活動肩膀：每小時起身伸展，避免肩關節長時間維持相同姿勢。
●適量運動：選擇適合自己的運動，如游泳、瑜伽、彈力帶訓練，增強肩關節穩定性。
●避免過度使用手機：減少低頭滑手機時間，維持正確坐姿，減少肩部壓力。
●控制血糖與健康管理：糖尿病患者應積極控制血糖，降低罹患五十肩的風險。
五十肩並非年長者的專利，40歲族群也可能受到影響。若發現肩膀疼痛超過3個月，影響日常活動，應及早就醫檢查。
五十肩是可以改善的，早期診斷、早期治療，千萬不要因為忽略讓肩關節沾黏加重，病程拖得更久！
（作者為疼痛職人診所院長、雙和醫院復健專科醫師）
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