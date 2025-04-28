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久坐、長時間用3C 五十肩年輕化

2025/04/28 05:30
久坐、長時間用3C 五十肩年輕化

▲肩膀屈曲受限。（照片提供／徐子恆）

文／徐子恆

久坐、長時間用3C 五十肩年輕化

▲肩膀外展受限。（照片提供／徐子恆）

42歲李小姐是會計師，平時工作繁忙，經常長時間盯著電腦螢幕；半年前因為肩膀疼痛，按照網路上教學運動，想說應該就會好，然而症狀越來越差，進而前來就醫。

久坐、長時間用3C 五十肩年輕化

▲肩膀無法內外轉。（照片提供／徐子恆）

檢查發現，李小姐的肩膀有多個角度受限制且疼痛，確診為「沾黏性肩關節囊炎」，也就是俗稱的「五十肩」。

40歲族群案例變多

當她聽到病名後驚呼：「什麼？我才40歲出頭，也會得五十肩嗎？」五十肩不只發生在50歲，40歲族群也要小心！臨床上，40歲出現五十肩的案例並不少見，甚至有些30多歲的患者也會因為肩部活動受限而求診。女性常見於更年期後雌激素下降使得發炎更容易，而有糖尿病與甲狀腺低下的患者，也可能比較容易發生。

現代人久坐辦公、過度使用電腦或手機，長時間固定姿勢導致肌肉失衡，使得五十肩發生後，更不容易做到正確運動，也就更難好。

因為李小姐自行復健無效，建議她以新式肩關節擴張術輔以徒手復位，3週內便幾乎痊癒。

4方法降低罹患風險

◎預防五十肩的方式：

●定期活動肩膀：每小時起身伸展，避免肩關節長時間維持相同姿勢。

●適量運動：選擇適合自己的運動，如游泳、瑜伽、彈力帶訓練，增強肩關節穩定性。

●避免過度使用手機：減少低頭滑手機時間，維持正確坐姿，減少肩部壓力。

●控制血糖與健康管理：糖尿病患者應積極控制血糖，降低罹患五十肩的風險。

五十肩並非年長者的專利，40歲族群也可能受到影響。若發現肩膀疼痛超過3個月，影響日常活動，應及早就醫檢查。

五十肩是可以改善的，早期診斷、早期治療，千萬不要因為忽略讓肩關節沾黏加重，病程拖得更久！

（作者為疼痛職人診所院長、雙和醫院復健專科醫師）

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