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思覺失調症幻聽妄想 多關心情緒莫爭論

2025/04/28 05:30
思覺失調症幻聽妄想 多關心情緒莫爭論

▲如果周圍的人出現妄想或幻聽，需要關心並伺機帶其就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林進嘉

「思覺失調症」舊名為「精神分裂症」，是從Schizophrenia翻譯而來。改名原因乃因舊名負面印象太深，新名也可讓人了解其主要症狀是思考和知覺異常。

思考和知覺是大腦很重要的功能，也是跟外在世界互動的憑藉：外在各種人事物形成一種刺激（stimulus），當感覺器官（眼、耳、鼻、舌、體）感受到，就傳到大腦進行解讀、認知，再發出反應的命令，產生相對應的言語、行為反應。

大腦認知與現實脫節

在大腦功能正常之下，這樣的解讀刺激、反應，有一定的常態，但思覺失調症病人會有不同、與現實脫節的解讀。

例如：一般人搭車沒買票，遇到列車長查票，會不好意思或自認倒楣或躲廁所逃票，但都知道沒車票不對；如果某人對查票的解讀是列車長要陷害他（被害妄想），趕他下車是安排人在車站要殺他，為了自我防衛，當然會拚命。這就是最嚴重的思覺失調症狀態（妄想），這種情況的病人深信不疑，於是因妄想內容影響到心情、行為，也無法辨別是否違法。如果不知其思考過程者，根本無法理解病人為何會動手。

又例如：一個人聽到有人聲對他說話，卻四處找不到講話的人，一開始會懷疑自己是否聽錯，但由於聲音太真實，後來便信以為真，也會有情緒反應。當幻聽內容是在講他的壞話，就會生氣，甚至於罵回去（旁人看到的是他出現對話式自言自語），有時內容是直接指示病人去做什麼或不要做什麼，他會很不舒服，有時反抗、有時照做，有時則有自傷傷人行為，實在不是故意。

由此可知，思覺失調症患者當急性期出現幻聽、妄想症狀時，常會有相對應的激躁、不安情緒，以及令人不解的行為。

規律治療可緩解症狀

當遇到一個人的情緒反應、言行異於常人時，應先以溫和語氣表達關心，了解其情緒、言行背後的原因。病人通常無病識感，不願就醫，此時，不要跟病人爭論其妄想、幻聽之真假，而是關心其情緒、行為、生活困擾，以此比較有機會帶他就醫。目前藥物很進步，不論口服或長效針劑（2週到6個月），只要規律治療，症狀常可獲得緩解。

（作者為屏東佑青醫院院長、奇美醫院精神科特約主治醫師）

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