洗腎低血壓 中藥調養緩解頭暈

▲黃耆與生脈飲（人參、麥門冬、五味子）經證實可改善洗腎時低血壓的相關不適症狀。（照片提供／林晏如）

文／林晏如

▲血液透析時的低血壓，可能以頭暈乏力、冷汗、胸背痛等症狀呈現；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林晏如）

57歲的陳太太因為糖尿病腎病變已經洗腎4年了，但最近卻因為洗腎過程中的低血壓，頭暈與背痛，致使有幾次必須提早結束透析，讓她對洗腎開始恐懼，即便有升壓藥的幫助，但持續性的背痛與抽筋，卻讓她十分困擾。

在血液透析病患中，低血壓是最常見的問題，發生率約25-55%，據研究有75%患者一生至少會發生1次透析低血壓，其中又高達1/3病患會出現頭暈、喘促、心悸、胸腹背痛等具體症狀。

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而在洗腎過程中出現血壓過低的原因包含：體重增加過大、脫水過速、血管收縮異常、心臟病、貧血、感染或睡眠不足。通常治療方式是改用高糖或低溫透析液、給予升壓劑、延長透析時間等等。

中醫雖無低血壓的病名，但藉由其表現的症狀分析，歸屬「眩暈」、 「厥脫」、「虛勞」等，《景岳全書》記載：「氣虛卒倒者，必其形氣索然，色清白，身微冷，脈微弱，此氣脫證也。」 應證了洗腎低血壓患者，在臨床可能發生的四肢厥冷、乏力、氣短汗出之情形。

採科學中藥治療 輔以黃耆茶飲

現代研究將此類病患的病機歸類成兩大型，分別為氣陰兩虛型與氣血俱虛型，認為洗腎患者在透析時，因水濕濁毒大量排出體外，容易耗氣傷血，繼而導致「氣隨津脫」與「氣隨血脫」，因此可使用人參、黃耆或生脈散，以補氣生津，有臨床實驗已證實經過12週的水煎劑療程，其血壓、血紅素與疲倦指數均有改善。

陳太太則是因為需顧慮水分控制，經諮詢合格中醫師後採用科學中藥粉治療，輔以黃耆泡茶飲用，並建議她在洗腎當下，可以口含人參片，此方法經國內研究證實也能有效減少透析中低血壓的發生。

（作者為寶山中醫診所副院長）

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