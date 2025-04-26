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婦氣切臥床24年 竟確診子宮頸癌3期
記者張勳騰／苗栗報導
在創世基金會苗栗分會臥床24年的51歲婦人，因大量陰道出血，被緊急送到苗栗大千醫院急診，經檢查後確診為子宮頸癌第3期。因不適合手術治療，因此安排她住院接受化學及放射治療，歷經3個月醫治，病人的子宮頸腫瘤已完全消失，癌症指數也恢復正常，已順利出院，返回創世基金會，繼續接受安養照護。
治療後完全康復 安返就養
大千醫院醫療副院長暨婦科主任林敬旺表示，此位病人因意外導致腦出血，手術後仍因不可逆的腦損傷，而需氣切並長期臥床，家人將其安置於創世基金會苗栗分會。去年8月時，曾因陰道異常出血被送往他院就診，但未接受進一步的診斷及治療。此次因為再度大量陰道出血而到大千就醫，經檢查發現其癌細胞已侵犯到陰道下1/3部位，且正子造影檢查顯示，病人雙側骨盆淋巴也有轉移，確認為子宮頸癌第3期。
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林敬旺說，由於病人狀況已不適合手術治療，因此安排住院接受化學及放射治療。然而病人因長期臥床且有氣切的特殊情況，在治療期間多次發生輕微肺炎等狀況而影響治療。所幸，在婦產科、血液腫瘤科、放射腫瘤科、護理及營養團隊共同細心照護下，歷經3個月的醫治，終於順利康復出院。
林敬旺強調，即使是長期臥床的重症病人，面對癌症威脅時，仍有治療的機會。
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