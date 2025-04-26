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癌症放療口乾舌燥 中醫針藥合治恢復吞嚥

2025/04/26 05:30
癌症放療口乾舌燥 中醫針藥合治恢復吞嚥

▲60歲蔡先生（右）接受中醫針灸和藥物治療後，症狀改善。（奇美醫院提供）

記者王捷／台南報導

60歲蔡先生罹患口腔癌，歷經手術與放化療後，嚴重口乾3個月無改善，常因喝水過多，每晚入睡每半小時就要起來如廁，經奇美醫院中醫部針灸與中藥合治，症狀大幅緩解，順利恢復進食與睡眠，生活品質明顯提升。

蔡先生曾接受左臉腫瘤切除與淋巴清除手術，並以左大腿皮瓣修復臉頰。放射線治療中段出現口乾舌燥，症狀隨治療累積而加劇，口中無唾液導致無法吞嚥，只能喝湯，連粥都喝不下。夜間因乾燥，頻頻起身喝水，導致頻尿，失眠嚴重，頸部僵硬也影響生活。

2週內口水恢復 改善夜間頻尿

奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉依中醫辨證，認為是血瘀夾氣虛與心陽不足。經1週中藥合併針灸治療後，蔡先生的口乾症狀獲得緩解，2週內口水逐漸恢復，能吃瘦肉粥、豆腐羹等半流質食物，夜間頻尿次數也大幅減少。另因化療引起的手腳麻木與頸部僵硬也明顯改善。

許晉嘉指出，約8成口腔癌患者在放療中後期出現口乾症狀，多因放射線損及唾液腺與黏膜所致，常合併口破、黏痰、味覺變化與吞嚥困難等。雖現代醫學提供漱口水、促唾劑等支持性療法，但效果有限，病人生活品質仍深受影響。

中醫觀點認為，放療屬火毒，初期傷陰致「陰虛燥熱」，後期易形成「氣血虛、陽虛」與「血瘀」體質，須依體質辨證論治。不同癌症因照射部位不同，症狀也各異，無法用單一處方應對，需經「望聞問切」制定個人化治療方案。

許晉嘉強調，針對放療後口乾的非致命但困擾性強的不適，中醫治療能提供有效改善，尤其結合中藥、針灸及中藥漱口等多元方式，有助減輕症狀、改善體能與生活品質。

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