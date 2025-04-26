ADHD男孩長大成社工助人 衛福部籲接納孩子及早治療

▲衛福部昨天邀請多位專家分享社區支持與早期診斷系統，可讓孩子能及早獲得幫助。 （記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

▲ADHD患者林彥宇現在是苗栗身心障礙者服務中心督導，並成立ADHD社群，走進兒少保護工作，協助更多家庭找到資源與共鳴。 （記者邱芷柔攝）

「那天我只是去買醬油，結果在社區裡迷路了2個小時。」林彥宇回憶童年ADHD（注意力不足過動症）經歷，語氣輕鬆，卻讓人鼻酸，小時候的他常常一個分心就跑遠了，不知道媽媽其實默默跟在他身後、邊走邊哭，只因擔心「這個孩子以後到底該怎麼辦？」

林彥宇從幼稚園就有症狀，小三才確診，當年父母擔心藥物副作用，以訓練替代治療，「他們很努力，但效果有限，我童年其實很挫折。」直到大學實習照顧ADHD孩子，他才深受啟發，開始接受治療，從記得帶鑰匙、錢包等小事做起。

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他笑說，ADHD也影響人際關係，像是吃飯時，他會特地背對電視，「不然我會聽不到老婆說話，她會生氣，可能我現在也不會結婚了。」如今林彥宇是苗栗身心障礙者服務中心督導，走進兒少保護現場，成立ADHD社群，幫助更多家庭找到理解與支持。

台ADHD童僅2.7%接受療育

根據WHO（世界衛生組織）估計，全球有6-8%的兒童有發展遲緩。台灣6歲以下兒童通報比例為4.3%，實際接受療育者更僅2.7%。衛福部昨舉辦「擁抱孩子的不一樣」記者會，關注特殊需求兒少的早期診斷與教養。

衛福部保護司司長張秀鴛指出，2024年全台受虐兒童中，近2成有過動或發展遲緩狀況，被安置照顧的兒少中，也多半伴隨身心問題。她強調，應及早辨識、治療特殊需求，避免家庭風險惡化。

及早就醫 正向鼓勵取代責備

台大醫院副院長高淑芬表示，國內學童精神疾病終生盛行率逾31%，其中ADHD占約10%。風險因子包括家庭壓力、課業重、3C沉迷與校園霸凌。研究也發現，10-16歲若具備良好心肺與肌耐力，罹患憂鬱、焦慮與ADHD機率較低，呼籲提升運動量、建立社區支持與早期診斷機制。

臨床心理師金融提醒，與ADHD孩子溝通應簡單明確、一次只說一件事，並多以正向鼓勵取代責備。北市特教資源中心主任顏瑞隆則建議，家長主動參與校園生活，透過「每日親子時光」建立穩定關係，親師合作更能讓孩子行為穩定、成長更有力量。

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