自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

副作用越強≠效果越好 醫破解「減重藥」迷思

2025/04/26 05:30

▲減重的療效與副作用的強度並無正比關係；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲減重的療效與副作用的強度並無正比關係；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／余宜叡

40多歲的杜女士，在體重管理門診與醫師討論後，決定先以藥物輔助控制體重。經過2週治療，她幾乎沒有出現噁心或嘔吐等藥物副作用，因此認為體重應該沒有明顯變化。然而，回診時，她發現自己已經減輕了1.8公斤，讓她不禁疑惑：「不是減重藥的副作用越強，效果才會越明顯嗎？」

同樣的疑問也出現在50多歲的康先生身上。過去20年來，他的體重逐漸增加近20公斤，這次因健康檢查出現高血壓與高血糖的異常數值，而前來門診諮詢。醫師告知他，只要成功減輕5-10%的體重，這些指標便能獲得顯著改善。因此，他決定透過飲食調整與藥物介入來管理體重。

1個月後，康先生的減重藥從1天1顆增至1天2顆，卻依然沒有經歷醫師提到的頭痛或頭暈等常見副作用，讓他不禁擔心：「難道這款減重藥對我沒效？」

減重藥核心作用 降低食慾及進食行為

許多研究顯示，體重管理藥物的療效與副作用的強度並無正比關係。並非副作用越強，減重效果就越好，真正影響體重下降的關鍵在於藥物是否有效減少熱量攝取。

杜女士發現自己不再有強烈的飢餓感，過去聞到雞排的香氣就忍不住想買來大快朵頤，現在卻沒那麼渴望油炸食物。

康先生則發現家裡的零食消耗速度大減，即使食物就在眼前，也沒有過去那種「忍不住想吃」的感覺。

全程無痛愉悅 才能穩定持久不復胖

這些變化說明，藥物的核心作用在於降低食慾與改變進食行為，而非透過副作用來達成減重效果。

有效的體重管理需能穩定且長期執行，建議每週減少0.5至1公斤，同時維持良好的生活品質。如果藥物副作用過於強烈，例如：噁心、嘔吐、頭暈、頭痛或身體虛弱，不僅影響日常生活與工作，還可能讓患者對減重藥物產生恐懼，最終選擇放棄，導致體重反彈。因此，體重管理的關鍵在於找到身體可接受的方式，而非一味追求快速減重。

減重應該是一段無痛且愉悅的過程，當使用的方法正確且適合自己時，體重管理才能穩定且長久！

（作者為員榮醫院家醫科主任暨穩糖減重門診醫師）

▲減重應是愉悅的過程。（照片提供／余宜叡）

▲減重應是愉悅的過程。（照片提供／余宜叡）

▲建議每週減少0.5至1公斤。（照片提供／余宜叡）

▲建議每週減少0.5至1公斤。（照片提供／余宜叡）

▲體重下降的關鍵在於是否能減少熱量攝取。（照片提供／余宜叡）

▲體重下降的關鍵在於是否能減少熱量攝取。（照片提供／余宜叡）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中