副作用越強≠效果越好 醫破解「減重藥」迷思

▲減重的療效與副作用的強度並無正比關係；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／余宜叡

40多歲的杜女士，在體重管理門診與醫師討論後，決定先以藥物輔助控制體重。經過2週治療，她幾乎沒有出現噁心或嘔吐等藥物副作用，因此認為體重應該沒有明顯變化。然而，回診時，她發現自己已經減輕了1.8公斤，讓她不禁疑惑：「不是減重藥的副作用越強，效果才會越明顯嗎？」

同樣的疑問也出現在50多歲的康先生身上。過去20年來，他的體重逐漸增加近20公斤，這次因健康檢查出現高血壓與高血糖的異常數值，而前來門診諮詢。醫師告知他，只要成功減輕5-10%的體重，這些指標便能獲得顯著改善。因此，他決定透過飲食調整與藥物介入來管理體重。

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1個月後，康先生的減重藥從1天1顆增至1天2顆，卻依然沒有經歷醫師提到的頭痛或頭暈等常見副作用，讓他不禁擔心：「難道這款減重藥對我沒效？」

減重藥核心作用 降低食慾及進食行為

許多研究顯示，體重管理藥物的療效與副作用的強度並無正比關係。並非副作用越強，減重效果就越好，真正影響體重下降的關鍵在於藥物是否有效減少熱量攝取。

杜女士發現自己不再有強烈的飢餓感，過去聞到雞排的香氣就忍不住想買來大快朵頤，現在卻沒那麼渴望油炸食物。

康先生則發現家裡的零食消耗速度大減，即使食物就在眼前，也沒有過去那種「忍不住想吃」的感覺。

全程無痛愉悅 才能穩定持久不復胖

這些變化說明，藥物的核心作用在於降低食慾與改變進食行為，而非透過副作用來達成減重效果。

有效的體重管理需能穩定且長期執行，建議每週減少0.5至1公斤，同時維持良好的生活品質。如果藥物副作用過於強烈，例如：噁心、嘔吐、頭暈、頭痛或身體虛弱，不僅影響日常生活與工作，還可能讓患者對減重藥物產生恐懼，最終選擇放棄，導致體重反彈。因此，體重管理的關鍵在於找到身體可接受的方式，而非一味追求快速減重。

減重應該是一段無痛且愉悅的過程，當使用的方法正確且適合自己時，體重管理才能穩定且長久！

（作者為員榮醫院家醫科主任暨穩糖減重門診醫師）

▲減重應是愉悅的過程。（照片提供／余宜叡）

▲建議每週減少0.5至1公斤。（照片提供／余宜叡）

▲體重下降的關鍵在於是否能減少熱量攝取。（照片提供／余宜叡）

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