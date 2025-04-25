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胃癌轉移肝 3管齊下助重獲生機

2025/04/25 05:30
胃癌轉移肝 3管齊下助重獲生機

▲吳先生的肝腫瘤有11.8公分（左圖），接受術前3管齊下治療後，明顯縮小至6.2公分（右圖）。（記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

胃癌轉移肝 3管齊下助重獲生機

▲吳先生（左2）感謝陳怡如醫師（右）和石宇軒醫師的治療。（記者蔡淑媛攝）

33歲的吳先生去年8月因解黑便及吐血就醫，確診罹患胃癌並且肝轉移，已經胃癌第4期，肝腫瘤有11.8公分大、佔據1/3肝臟，傳統化學治療效果有限，台中榮總首次運用化療加免疫療法，結合釔-90放射栓塞術，3管齊下治療，成功縮小胃及肝腫瘤，能接受手術切除，術後恢復良好，醫療策略突破晚期胃癌治療瓶頸，為患者帶來新希望。

中榮一般外科主任陳怡如指出，胃癌是國人癌症發生及死亡率前10名，每年約有2000人死亡，由於胃癌早期腹悶、腹痛、腹脹等症狀，常與其他消化系統疾病相似，易被忽略，導致60-70%胃癌患者確診時已是晚期，其中20-30%已有遠端轉移，因胃與肝血液供應相連，肝臟是胃癌最常見轉移部位。

化療＋免疫療法 結合放射栓塞術

陳怡如表示，對於胃癌晚期、已遠端轉移者，不建議立即手術，應先給予化療、標靶藥物或免疫療法等全身性治療2-3個月，視效果再決定後續處置。

吳先生接受化療殺死癌細胞，搭配免疫療法，通過激活免疫系統攻擊癌細胞，再針對肝腫瘤，利用自費的釔-90微粒放射栓塞術治療，將高劑量放射線精確投遞至肝腫瘤，有效縮小腫瘤。

陳怡如指出，吳先生進行約4個月的前導性3管齊下治療，成功縮小胃腫瘤，肝腫瘤也從縮小至6.2公分，進行全胃及左肝切除，病理報告胃、肝均無殘留腫瘤，目前接受剩下的5次化療及完成2年免疫治療，降低復發率，提升無病及整體存活時間，待化療結束後也能繼續工作。

陳怡如提醒，男性胃癌發生率是女性1.6倍，且50歲以上為好發族群，如有胃癌家族，個人罹癌風險比一般人高2-3倍，其他危險因子包括吸菸、長期飲酒、幽門螺旋桿菌感染、愛吃醃製食品及慢性胃病等，應定期進行胃鏡、電腦斷層掃描或磁振造影檢查，早期診斷，可提升治療成功率。

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