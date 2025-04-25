疲倦又愛打哈欠 當心深層靜脈出狀況

▲圖2：左側髂靜脈被右側髂動脈壓迫，導致血流受阻。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

▲圖1：腳輕微水腫（左圖）；病人就醫時手寫症狀（右圖）。（照片提供／蔡承根）

1名70歲女病患就醫時說：「醫師，我常常莫名覺得好累，一直打哈欠，有時候站沒多久就覺得雙腳很沉、像充滿壓力，還會腫。掛了好幾次急診，抽血、心電圖都正常，但真的很不舒服……」（圖1）。

經靜脈超音波與血管攝影檢查後，原來是雙側髂靜脈壓迫症候群，合併深層靜脈功能不全（圖2）。

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打哈欠≠想睡覺 是血管「求救」

因此安排她接受雙側髂靜脈支架置放手術（支架為自費項目），術後3天，她開心地說：「我覺得舒服多了，原本那種腳無力、脹沉的感覺改善了7成！」

打哈欠≠想睡覺，其實這是血管在「求救」。根據《歐洲神經學期刊》研究，打哈欠其實是大腦對「缺氧」或「自律神經失衡」的反射行為。如果血液循環不順、靜脈壓力過高、身體缺氧，大腦就會用打哈欠的方式來提醒你。

深層靜脈壓迫好比血液回流的高速公路上卡了1塊石頭，讓血液滯留在下肢，造成腳沉重、腫脹、下午特別容易疲倦、頻繁打哈欠、站久就不舒服、提不起勁。

所謂的「髂靜脈壓迫症候群」，是指右側髂動脈壓迫左側髂靜脈，導致血流受阻。時間久了，靜脈功能變差，甚至引發慢性腫脹、靜脈曲張、靜脈潰瘍，嚴重者還可能形成深層靜脈血栓。

◎這些症狀可能是血管在「塞車」

●下午或傍晚腳特別腫、沉重。

●睡眠看似充足，白天卻頻頻打哈欠。

●站一陣子腳就痠、悶、無力。

●急診、門診查不出異常，卻總感覺不舒服。

●長期自覺「循環不好」，但無法解釋。

如果你有以上狀況，建議找周邊血管外科醫師評估，透過靜脈超音波或造影檢查，有機會找出這個被忽略的「靜脈問題」。

這名患者相信身體的聲音，願意找出答案。打哈欠、疲倦、腳沉重，這些看似微不足道的小症狀，其實可能是靜脈循環障礙的警訊。

若你也有類似困擾，也許該換個角度看看，是不是「血液回流」出了問題。

（作者為義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

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