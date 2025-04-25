反覆輸尿管結石 副甲狀腺亢進作祟

▲抽血檢測可了解血糖值，以及是否有血鈣或甲狀腺疾病；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王子源

▲圖1：甲狀腺超音波檢查，顯示有1個3x2公分的副甲狀腺瘤。（照片提供／王子源）

64歲楊阿嬤因口渴、小便多，懷疑患糖尿病，就醫檢查血糖值正常，卻發現有高鈣血症，且副甲狀腺荷爾蒙（iPTH）很高，安排甲狀腺超音波果然查出1個副甲狀腺瘤（圖1），核子醫學掃描也顯示，有功能性副甲狀腺瘤（圖2），安排手術切除後，病理報告為少見的副甲狀腺癌，所幸手術後恢復良好，不再口渴、小便多，擺脫結石困擾。

▲圖2：副甲狀腺核子掃描，顯示有1個3x2公分的副甲狀腺瘤。（照片提供／王子源）

64歲嬤 罹罕見副甲狀腺癌

▲醫師提醒，反覆性結石患者可檢驗血鈣及副甲狀腺荷爾蒙，才能及早診斷治療原發性副甲亢。 （照片提供／王子源）

患者自述，3年前左側腰部劇烈疼痛，被家人送到醫院急診室，經檢查發現小便中有血尿，腹部X光檢查顯示，左側有看到輸尿管結石，腎臟超音波顯示左腎積水，於是安排輸尿管內視鏡碎石手術取出結石，但這3年來，輸尿管結石引起的腰痛仍陸續發作3次，每次都必須住院，接受碎石手術，令她感到很困擾。

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家人原本懷疑阿嬤有糖尿病，於是帶她來新陳代謝科門診，詢問病史後，得知阿嬤以前常有腎及輸尿管結石發作，因此除了驗血糖外，也幫阿嬤檢查鈣離子，結果阿嬤的血糖正常，但卻發現鈣離子高到13.4 mg/dl（正常8.5-10.5），懷疑阿嬤是原發性副甲狀腺機能亢進（簡稱原發性副甲亢）而引起反覆的結石發作。

抽血檢查發現，副甲狀腺荷爾蒙副甲狀腺荷爾蒙高達995 pg/ml（正常15-88），證實阿嬤為原發性副甲亢，進一步檢查顯示左側副甲狀腺有1個3x2公分的腫瘤，於是轉介到一般外科切除左側的副甲狀腺瘤，病理報告是罕見的副甲狀腺癌，還好並沒有全身轉移的情形，術後病患恢復良好，從此遠離腎結石的困擾。

成年人大約有10%的人會有腎結石，一旦腎結石掉到輸尿管卡住就會造成嚴重腰痛或血尿，而且會造成輸尿管阻塞而引起腎積水，造成腎結石的原因有代謝因素、飲食與生活習慣、生理結構異常、感染與藥物及原發性副甲亢。

約有5%的腎結石是由原發性副甲亢引起的，而原發性副甲亢好發於50-70歲的中老年人，以女性較多，大約是男性的3-4倍。臨床表現最多是沒有症狀的高血鈣症，必須靠例行健康檢查才能提早發現；其次是腎結石或輸尿管結石（15-20%）；再來是骨骼的表現（10%），如骨質疏鬆和容易骨折，或者近端的肌肉無力，偶爾也會因血鈣很高而出現小便多口渴，嗜睡、意識混亂、昏迷等症狀。

造成原發性副甲亢的原因以副甲狀腺良性腺瘤最常見（80–85%）；其次是副甲狀腺增生（10–15%），至於楊阿嬤的副甲狀腺癌僅約佔1% ，屬於十分罕見個案。

須加驗血鈣 才能及早診斷

原發性副甲亢初期通常沒有任何症狀，建議健檢時可加驗血鈣；另外患有腎及輸尿管結石的民眾，尤其是反覆性結石患者更須檢驗血鈣及副甲狀腺荷爾蒙，才能及早診斷、治療原發性副甲亢。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

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