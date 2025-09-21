健康網》林熙蕾90歲父親肺炎病逝 醫警示流感3症狀

女星林熙蕾的父親肺炎病逝逝，醫警示要注意流感3症狀。（資料照，記者潘少棠攝）

〔健康頻道／綜合報導〕知名女星林熙蕾上月底才為父親林漢州舉辦90歲壽宴，她父親當時還與親友溫馨聚會、話家常，未料不久後感染流感，不幸於昨（20日）傍晚因肺炎病逝，讓親友十分不捨。根據亞東紀念醫院網站衛教資料指出，若出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」就須警覺是流感，流感最常見併發症為肺炎，最好的防護方法仍是施打流感疫苗。

據悉，林父壽宴結束後不久，便感染流感並陷入昏迷，甚至併發腦中風，林熙蕾則在上週飛紐約參加時裝週，忍著悲痛完成工作後立刻返台守在病榻前，最終她的父親仍因肺炎離世。

根據亞東紀念醫院網站衛教資料指出，流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病。感染流感後引起的症狀主要包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等，有部分感染者會伴隨有噁心、嘔吐以及腹瀉等腸胃道症狀，也可能併發嚴重併發症，甚至導致死亡。最常見併發症為肺炎，其他還可能併發腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等。

臨床症狀

感冒的致病原包含多達數百種不同的病毒，與流感是由感染流感病毒引起不同。一般而言，流感的症狀比一般感冒來得嚴重，容易出現明顯的全身無力、頭痛、發燒，通常症狀發作較突然，痊癒的時間也比一般感冒長，需1-2週才能完全恢復，而且容易引起併發症，例如肺炎、腦炎、心肌炎等，甚至導致死亡。所以若出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」就須警覺是流感。

注意事項

●要儘早施打流感疫苗

●要用肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等生活好習慣

●要保持室內空氣流通，防範病毒傳播

●要警覺流感症狀，及早就近就醫治療

●生病要按醫囑服藥多休息，不上班、不上課

●危險徵兆要儘快就醫，掌握治療黃金時間

