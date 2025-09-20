自由電子報
健康網》「超人醫師」播種 當年小女孩跟隨他的腳步行醫救人

2025/09/20 22:25

健康網》「超人醫師」播種 當年小女孩跟隨他的腳步行醫救人

「超人醫師」徐超斌與世長辭，他生前最常說：「我是大帥哥醫師！」拉近不少醫病距離。（取自南迴基金會）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台東人看「超人醫師」徐超斌，就像是看到一道曙光。找他看病，如同家人般話語：「不要謝謝醫師，要說謝謝大帥哥醫師」，常逗一堆病人跟著笑，而他是笑得最開心那一位。

從小在台東長大的女孩凱伊，在社群上留言：我是一個從小在偏鄉長大的孩子。小時候身體虛弱，但那時候醫療資源不足，常常需要開兩個小時的車到大醫院就診。

在那樣的環境裡，徐超斌醫師的出現，就像一道曙光。還記得小時候常常生病，也因為調皮出現一些小狀況，比如有次被BB彈卡住，也是他幫忙解決。徐超斌在看診時的親切，像是長輩般關心著：「在學校讀書怎麼樣？要繼續保持喔！」

徐超斌創辦了「方舟教室」。凱伊放學後，與一群孩子在一起，在那裡彈奏樂器、學習說母語、寫功課。凱伊說，那裡有藍藍的天空、木桌上歪歪斜斜的字跡，還有孩子們的笑聲。「那不是一個普通的教室，而是一個承載夢想的地方」。她說，徐超斌守護的不只是醫療，還有偏鄉孩子們的夢想、教育，甚至是未來。

如今小女孩長大，凱伊因從小受到的徐超斌的幫助，點燃她心裡小小的火苗，她說那時就在日記寫著：「長大要成為一位醫事人員。」這一路跌跌撞撞，雖然不容易，但到現在，凱伊真的從醫學院畢業了。

健康網》「超人醫師」播種 當年小女孩跟隨他的腳步行醫救人

徐超斌（右一）創辦了「方舟教室」，讓許多小朋友有地方可以學習，他的無私奉獻，讓偏鄉孩子承載他們的夢想、教育，甚至是未來。（取自凱伊IG）

原本凱伊想著，如果有一天遇見他，想把這段故事告訴他，告訴他曾經守護的小小孩長大了，也親口對他說聲謝謝，但現在已經來不及了，她說：「心裡真的很捨不得，但同時又覺得，徐超斌醫師終於可以好好休息了」。謝謝您，徐醫師。謝謝您，永遠的大帥哥。

眼科醫師蔡瑞芳表示，19日正在台東大鳥文健站和台灣防盲基金會為台東的偏鄉義診，聽到超人醫師去世時，更能體會到這裡交通、醫療支援均非常缺乏的地方，病人生病就醫是一個大難題，而定期將儀器、設備及相關人員，包括醫師帶入偏鄉，是暫時解決醫療資源不足的問題。

南迴診所執行院長高元醫師今（20）日婉拒採訪，他希望媒體多報導學長徐超斌的故事。他與「超人醫師」同為原民出身、奇美醫院急診醫學部主治醫師，回鄉繼續守護家鄉人的健康。

南迴基金會指出，徐超斌後來意識到，「南迴更缺乏的是居家醫療。」許多長輩因行動不便無法看診，因此轉而推動「行動醫療中心」。

