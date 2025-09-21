自由電子報
健康 > 杏林動態

護理師工作有衝勁 照護患者有溫度

2025/09/21 09:37

嘉義基督教醫院護理師黃靖婷認為，急診工作很具挑戰性。（讀者提供）

嘉義基督教醫院護理師黃靖婷認為，急診工作很具挑戰性。（讀者提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕護理工作工時長、壓力大，近年雖爆發缺工危機，仍有護理師全心投入、充滿熱忱，23歲嘉義基督教醫院急診醫學部護理師黃靖婷，去年畢業加入嘉基護理團隊，負責的觀察區常面臨1人照顧10名患者的高壓環境，她繁忙工作中仍傾聽患者心聲，視病如親，令患者與家屬感到溫暖，十分感激。

黃靖婷受同在嘉基工作的母親影響與鼓勵，立志成為白衣天使，將護理工作挑戰視為加強自我能力的養分，畢業後就進入嘉基急診部工作。

在急診除了面對各種傷病患者，還常面臨1名護理師照護10名患者情形，雖有支援的護理人力協助，因多數患者年齡偏長，護理師要時刻注意患者狀況，身心都上緊發條。

黃靖婷說，趁年輕希望從事具挑戰性工作，在急診應對不同傷病患者具挑戰性，且工作環境較沒有權威式「學長姐制度」，有問題學長姐都樂意協助，如果遇到年紀較長患者，她就當成小孩照顧，減輕患者不適感受。

黃靖婷說，看到原本病懨懨的阿公阿嬤，在她上班時病況轉好，從意識模糊到清醒，就很有成就感。在急診曾遇過各種狀況，她建議民眾如遇到狀況需到急診就醫，盡量找親友陪同，如需起身走動，能避免跌倒加重病情，或因鼻胃管滑脫再痛苦一次，身心都能有較好的照護與感受。

嘉義基督教醫院23歲護理師黃靖婷悉心照護患者，減輕患者不適，讓家屬很感激。（讀者提供）

嘉義基督教醫院23歲護理師黃靖婷悉心照護患者，減輕患者不適，讓家屬很感激。（讀者提供）

