健康網》三星主管急性酒精中毒死獲判職災 專家：小酌也存風險

2025/09/21 12:46

南韓三星主管急性酒精中毒死獲判職災，專家說明，酒不管喝多喝少，都有可能出現酒精中毒，有可能導致死亡；圖為情境照。（圖取自freepik）

南韓三星主管急性酒精中毒死獲判職災，專家說明，酒不管喝多喝少，都有可能出現酒精中毒，有可能導致死亡；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕南韓三星電子無線業務部1名負責墨西哥銷售事務的主管，3年多前連續3天聚餐，因急性酒精中毒身亡，遺孀申請撫卹金和喪葬費遭公司回絕，首爾行政法院近來裁定這起事件為職災，企業必須支付上述費用。專家說明，不管酒喝多喝少，都有可能出現酒精中毒，不僅傷腸胃、傷肝，還會導致死亡。

據《韓聯社》報導，死者原定2022年8月要到墨西哥長期出差，出門前接連2天和商業合作夥伴聚餐，由公司支付餐費；第3天則和墨國合作公司的職員、三星墨西哥子公司的韓籍員工吃飯，當天由主管和韓籍員工刷卡付帳。不料，死者在住處停車場發生急性酒精中毒死亡的憾事。三星原本不想理會遺孀申請撫卹金和喪葬費，後經首爾行政法院近來裁定這起事件為職災，裁定公司必須提供撫卹金和喪葬費。

關於急性酒精中毒，衛福部國健署衛教資料指出，急性酒精中毒短時間內飲酒過量，造成如心跳加速、情緒不穩、中樞神經系統抑制、昏迷等，甚至會危及生命。飲酒過量有害健康。

酒精影響大腦

臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科衛教資料指出，酒精會直接作用在我們的大腦。酒精過量時，會影響我們的大腦機轉，會導致死亡。因為通常身體1個小時只能夠代謝1個酒精標準單位的酒精量。如果短時間喝下大量的酒，身體負荷不了，將使得酒精對你身體造成傷害。包括：

1.降低大腦的運動協調功能，導致身體失去平衡，步態不穩。

2.影響大腦的運轉，導致頭暈、思考能力下降、判斷力變差，甚至言談混亂、意識狀況改變，昏迷。

3.影響控制呼吸及心跳的神經系統，導致呼吸及心跳中止，造成死亡。

4.刺激胃部，出現噁心嘔吐的症狀。有可能會被自己的嘔吐物塞住呼吸道而窒息，或者將嘔吐物吸入到肺裡面。

5.身體脫水，進而造成腦部的永久性傷害。

6.低血糖、失溫。

酒精中毒症狀

當你或你的朋友出現酒精中毒時，本人不見得會知道、甚至有時候會失去知覺。可能前一刻大笑大鬧，後一刻就步態不穩，語無倫次。所以身邊的人十分重要，要懂得怎麼辨識酒精中毒，才可以協助他們提早就醫，以下為酒精中毒徵兆：

1.頭暈。

2.講話不清晰。

3.步態不穩或失去肢體協調。

4.嘔吐。

5.注意力差，記憶力變差。

6.意識混亂。

7.不規則呼吸或呼吸遲緩。

8.身體溫度過低（低體溫症）。

9.不醒人事的昏睡—還有意識但沒有辦法做出回應。

10.無意識—昏迷。

我們可以做什麼？

當我們發現有人可能酒精中毒時，我們可以做下列的事情：

●試著讓他保持清醒並且坐著，避免被嘔吐物嗆到。 

不要讓他昏睡，注意嘔吐時有無被噎到。即使昏睡時，沒有再繼續喝酒，但血液裡的酒精濃度仍然會持續地升高；因為已經喝下的酒精還在腸胃持續吸收。放任朋友昏睡不管，可能會出現呼吸或心跳終止的情形。此外，酒精會造成嘔吐反射功能無法正常運作，朋友若不清醒，或無 自理時，可能會被自己的嘔吐物嗆到。

●如果他有辦法喝水，請提供水給他飲用，避免身體脫水。

不要拿咖啡或濃茶給朋友喝。酒精會使身體脫水，而咖啡或濃茶可能會使得脫水的狀況變得更加嚴重；嚴重脫水將導致腦部永久性的傷害。

一日友人若醉倒，民眾請讓他「側躺」，隨時確認呼吸道是暢通的。同時要保暖，避免低溫。不要讓朋友去沖冷水，酒精會降低體溫，導致體溫過低症狀。若身體狀況沒有好轉，請馬上送醫治療。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

