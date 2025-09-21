限制級
嘉義5扶輪社攜手舉辦健檢 守護鄉親健康
〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義地區朴子扶輪社、西區扶輪社、百合扶輪社、北回扶輪社、陽光扶輪社，今上午在嘉義縣朴子市藝文中心，合辦「三合一AI中風預防篩檢、早期肺癌X光篩檢暨乳房攝影健檢活動」，由專業團隊進行檢測，守護鄉親健康。
今天社區聯合篩檢，是結合AI中風風險評估等三合一整合式服務，幫助民眾及早掌握健康狀況，「早期發現、早期治療」，5個扶輪社的社員全力支援，引導與協助參檢民眾。
陽光扶輪社創社長黃麗貞表示，感謝友社社長們一呼百應，共襄盛舉這項公益服務，讓活動順利推動，以及嘉義縣朴子市公所、腦血管疾病防治中心等相關單位與醫護人員的專業協助與辛勞。
朴子市市長吳品叡今出席關心鄉親篩檢情形，她說，疾病防治應從日常生活做起，感謝扶輪社5社攜手合作，將醫療資源帶進社區，讓鄉親在社區、家門口就能篩檢，守護健康。
