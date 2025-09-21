瘦瘦筆被打臉！研究證實「這招」強5倍 甩肉效果輾壓Ozempic

俗稱「瘦瘦筆（針）」的Ozempic等GLP-1藥物，已廣泛用於治療糖尿病與肥胖症。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《Science Alert》報導，俗稱「瘦瘦筆」的Wegovy、Ozempic等腸泌素GLP-1致效劑，在真實世界中的減重效果，可能遠不如預期。一項由紐約大學（NYU）進行的研究發現，在長達2年的觀察中，接受減重手術的患者，其減重成效是使用藥物患者的5倍之多。

研究人員透過分析健康紀錄，對比了接受袖狀胃切除或胃繞道等減重手術的患者，以及使用Ozempic等GLP-1藥物的患者。這類藥物的作用機制是模仿體內控制食慾的荷爾蒙。結果顯示，兩年後，手術組平均減去了25.7%的總體重，而藥物組僅減去了5.3%。這個數字遠低於藥物在臨床試驗中展現的15%至21%的亮眼成績。

研究人員指出，造成此一巨大差距的部分原因，在於病患難以堅持用藥。紐約大學外科住院醫師布朗（Avery Brown）在發表研究時表示：「我們知道有多達70%的患者可能在一年內就停止治療。」相較之下，手術是一次性的、更為永久的介入手段。布朗提醒，使用GLP-1藥物的患者可能需要調整他們的期望值，或更嚴格地遵守治療方案。

值得注意的是，該研究由「美國代謝與減重外科學會（ASMBS）」資助，該組織在推廣手術選項上可能存在潛在利益。然而，研究人員也並未完全否定藥物的價值，畢竟藥物仍展現了一定的減重與血糖控制效果。

研究強調，手術也並非萬靈丹，它具侵入性且需要患者嚴格遵守飲食與運動計畫。紐約大學減重外科醫師查布拉（Karan Chhabra）表示，未來的研究目標將是找出如何優化藥物治療效果，並為不同患者鑑定出最適合他們的治療路徑。

