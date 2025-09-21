自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

瘦瘦筆被打臉！研究證實「這招」強5倍 甩肉效果輾壓Ozempic

2025/09/21 11:42

俗稱「瘦瘦筆（針）」的Ozempic等GLP-1藥物，已廣泛用於治療糖尿病與肥胖症。（美聯社檔案照）

俗稱「瘦瘦筆（針）」的Ozempic等GLP-1藥物，已廣泛用於治療糖尿病與肥胖症。（美聯社檔案照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《Science Alert》報導，俗稱「瘦瘦筆」的Wegovy、Ozempic等腸泌素GLP-1致效劑，在真實世界中的減重效果，可能遠不如預期。一項由紐約大學（NYU）進行的研究發現，在長達2年的觀察中，接受減重手術的患者，其減重成效是使用藥物患者的5倍之多。

研究人員透過分析健康紀錄，對比了接受袖狀胃切除或胃繞道等減重手術的患者，以及使用Ozempic等GLP-1藥物的患者。這類藥物的作用機制是模仿體內控制食慾的荷爾蒙。結果顯示，兩年後，手術組平均減去了25.7%的總體重，而藥物組僅減去了5.3%。這個數字遠低於藥物在臨床試驗中展現的15%至21%的亮眼成績。

研究人員指出，造成此一巨大差距的部分原因，在於病患難以堅持用藥。紐約大學外科住院醫師布朗（Avery Brown）在發表研究時表示：「我們知道有多達70%的患者可能在一年內就停止治療。」相較之下，手術是一次性的、更為永久的介入手段。布朗提醒，使用GLP-1藥物的患者可能需要調整他們的期望值，或更嚴格地遵守治療方案。

值得注意的是，該研究由「美國代謝與減重外科學會（ASMBS）」資助，該組織在推廣手術選項上可能存在潛在利益。然而，研究人員也並未完全否定藥物的價值，畢竟藥物仍展現了一定的減重與血糖控制效果。

研究強調，手術也並非萬靈丹，它具侵入性且需要患者嚴格遵守飲食與運動計畫。紐約大學減重外科醫師查布拉（Karan Chhabra）表示，未來的研究目標將是找出如何優化藥物治療效果，並為不同患者鑑定出最適合他們的治療路徑。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中