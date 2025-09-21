守護鄉親健康 肝基會攜手超商推免費篩檢

肝病防治學術基金會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，推動鄉鎮免費肝病篩檢及腹部超音波檢查。（肝病防治學術基金會提供）

〔記者王涵平／台南報導〕守護民眾健康，肝病防治學術基金會（以下簡稱肝基會）與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，推動鄉鎮免費肝病篩檢及腹部超音波檢查，歷年在全台各地7-ELEVEN門市已經服務超過2萬人次。

肝基會今（21日）在7-ELEVEN七股門市與七股區衛生所同步展開，預計服務超過200位民眾。

請繼續往下閱讀...

2025年「今年超了沒-免費保肝抽血癌篩腹超大活動」，肝基會今年也與高雄、台南地區多個衛生所合作，在7-ELEVEN指定門市推動多場免費肝病抽血、癌症篩檢與腹部超音波檢查活動。

近年來肝基會響應政府「2025年消除C肝」目標，在全台各地推動「C肝微根除計畫」和「今年超了沒-免費保肝抽血癌篩腹超活動」，有效提升B、C肝篩檢的涵蓋率。

肝基會呼籲，千萬不要忽略腹部超音波的重要性，健保有補助B、C型肝炎和其他慢性肝病民眾每半年到一年接受一次腹部超音波檢查，有肝硬化的民眾更可以每3個月就檢查一次。腹部超音波不僅是早期發現肝癌最好的檢查工具，同時也可以揪出腹部許多器官的疾病，包括肝臟、膽囊、腎臟、胰臟、脾臟等器官，是確保全民健康的利器。

活動現場由專業護理人員協助解說腹超檢查報告結果，若需轉診，七股區衛生所提供協助與就醫諮詢服務。同時，針對經濟弱勢族群，肝基會提供健保未給付項目的相關醫療補助。民眾可撥打0800-000-583免費保肝諮詢專線。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法