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91歲嬤置換人工膝關節 可爬樓梯能深蹲

2025/04/24 05:30
91歲嬤置換人工膝關節 可爬樓梯能深蹲

▲王芳英醫師（右）帶著陳阿嬤鎮爬樓梯復健。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

91歲嬤置換人工膝關節 可爬樓梯能深蹲

▲阿嬤置換雙膝人工關節後，還能深蹲。（記者張軒哲攝）

91歲的陳阿嬤長年務農，雙膝關節嚴重退化，去年底痛到幾乎不能走，每週都到診所打止痛針，效果有限，由於她罹患「三高」還心律不整，擔心手術有風險，醫師會同其他科別先治療心臟問題，評估後確認穩定，因此為她進行手術。阿嬤術後恢復良好，不僅可以爬樓梯，還能深蹲，預計參加5月白沙屯媽祖遶境活動。

台中大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，91歲的陳阿嬤雙膝嚴重退化性關節炎，屬於軟骨已經完全磨損、疼痛難耐的第4期，右腳膝蓋變形23度、左腳變形16度，雙膝變形到平時走路內八字，且疼痛難耐，家人每週帶她打止痛針至少2次還是受不了，才決定到門診進一步檢查治療。

先治療心律不整 才接受雙膝置換

王芳英指出，檢查後阿嬤需要置換人工關節，但因她的心肺功能不好、心律不整，因此建議先跨團隊、跨科合作，心臟科、胸腔內科先治療，治療一段時間後，2度評估阿嬤是否適合手術，確認穩定無虞，麻醉科也評估沒問題，於是替阿嬤置換人工關節。手術先置換右腳後，等她恢復體力，而且能下床走路後，隔2天再置換左腳，術後2天後已能爬樓梯進行復健。

將開心參加白沙屯媽祖遶境

阿嬤說，開刀後走路不再卡卡，5月白沙屯媽祖經過大甲時，要跟家人一起看熱鬧，也能放心跟著鑾轎隊伍走一段路。

王芳英說，現在是高齡社會，很多阿公、阿嬤年紀80歲以上身體依舊硬朗，每天種田、散步，置換膝關節主要視患者實際的身體狀況，如果年紀輕、身體狀況不好，反而不建議手術。

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