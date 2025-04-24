過動症男孩考上建中念到博士 開發AI協助診斷自閉症

▲台大醫院昨天舉辦「世界嬰兒、兒童與青少年精神健康日」記者會，呼籲社會關注兒童與青少年身心健康。（台大醫院提供）

記者邱芷柔／台北報導

▲鄭中遠（右）分享他在台大醫院副院長高淑芬（左）鼓勵下，投入兒童精神疾病與AI診斷工具開發的歷程。 （台大醫院提供）

「小時候聯絡簿常被畫『哭哭臉』，說我帶壞同學、捉弄別人。」35歲的鄭中遠回憶，自己曾是老師、家長眼中「難管教」的孩子，直到國中確診注意力不足過動症（ADHD），人生才開始改變，一路從建中念到博士班，專攻資訊工程，還投入ADHD與AI診斷工具開發，盼協助早期發現兒童精神疾病，榮獲國家新創獎肯定。

獲國家新創獎肯定

鄭中遠昨天出席台大醫院舉辦的「世界嬰兒、兒童與青少年精神健康日」記者會，他分享，小學時因坐不住、衝動行為常被責備，國二時升學壓力大加上人際緊張，在父母陪同下就醫確診ADHD，當時尚無長效藥物，一天要吃3次藥，「同學都會提醒我吃藥，慢慢才穩定下來，我自己沒什麼感覺，但大家都說我比較能控制自己。」

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讀書期間，他對聲音極為敏感，像考試時同學塗答案卡的聲響就會讓他分心，幸好在學校協助下申請個別考場，加上特教資源與課輔支持，逐步克服大班教學不適應，順利念到博士班，後來在台大醫院副院長高淑芬鼓勵下，投入AI輔助自閉症診斷系統研發，希望幫助更多像他一樣的孩子。

協助早期發現兒童精神疾病

高淑芬指出，台大曾受衛福部委託，在2015至2017年間針對19縣市、近萬名8至15歲學童進行調查，結果發現，學童精神疾病終生盛行率達31.6%，6個月盛行率為25%，等於每4個孩子中就有1人正面臨心理困擾。

其中焦慮症約占15.2%、睡眠障礙12%、ADHD 10.1%、憂鬱症2.8%、自閉症1%。更令人擔憂的是，8.2%的孩子曾有輕生念頭，但就醫率僅2.8%，顯示多數孩子未獲即時協助。

高淑芬補充，家庭壓力、課業負擔、3C成癮與校園霸凌，都是精神疾病高風險因子。研究也發現，10至16歲若具備較好的心肺與肌耐力，罹患憂鬱、焦慮、ADHD的風險較低，呼籲提升兒少運動頻率，並建立跨校社區支持網，推動在地化治療與監測系統，比照日韓設立專責機構，早期診斷與介入。

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