自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

腹股溝疝氣復發 達文西手術有效修補

2025/04/23 05:30
腹股溝疝氣復發 達文西手術有效修補

▲後天性腹股溝疝氣有時候與長時間站立、提重物、慢性咳嗽或便秘等腹壓增加有關。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

腹股溝疝氣復發 達文西手術有效修補

▲陳昱天醫師看診中；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（台北慈濟醫院提供）

69歲林先生1年多來有腹痛、左側下腹部突起症狀，懷疑為疝氣，卻未就醫處置，近日因患處無法推回，導致無法排便且疼痛不止，曾接受緊急手術，將壞死腸道切除後，直接做腸道吻合，不料才1個月患處復發，且右側也有疝氣情形。醫師考量上次手術可能有沾黏情形，且復發性疝氣情況複雜，改以達文西微創手術將突出囊袋復位，並以人工網膜修補，隔日即平安出院。

人工網膜覆蓋 隔日順利出院

台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天指出，腹股溝疝氣是指腹膜底下的腸道透過腹壁的薄弱處或缺口突出，形成囊狀結構，成因可分為先天性與後天性，先天性多因腹股溝管未完全閉合；後天性則與長時間站立、提重物、慢性咳嗽或便秘等腹壓增加有關。

陳昱天表示，腹股溝疝氣症狀因人而異，典型症狀包括患處有沉重感、鈍痛，且在咳嗽、搬重物或長時間站立時加劇，部分女性可能出現不明確的骨盆不適，但若是突出的腸道卡住在外，可能因缺血而壞死，導致劇烈腹痛、噁心、嘔吐及腸阻塞，嚴重時，甚至引發敗血症，需緊急手術處理。

他說，觸診為腹股溝疝氣修補方式，必要時，才會以超音波及電腦斷層輔助，判定嚴重程度，修補有2種方式，包括將周圍組織縫合以及覆蓋人工網膜，可透過傳統手術、腹腔鏡微創手術與達文西微創手術執行，自去年起微創手術進行疝氣修補納入健保給付，費用僅需以往自費達文西的1/3。

以林先生為例，由於第1次手術的醫師是在緊急情況之下做了壞死腸段切除，因此可能有感染疑慮，所以沒有使用人工網膜修補，加上術後復發且出現雙側腹股溝疝氣，腹腔鏡手術的傷口位置及視野、空間較為受限，達文西手術成為優先選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中