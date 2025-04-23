腹股溝疝氣復發 達文西手術有效修補

▲後天性腹股溝疝氣有時候與長時間站立、提重物、慢性咳嗽或便秘等腹壓增加有關。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

▲陳昱天醫師看診中；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（台北慈濟醫院提供）

69歲林先生1年多來有腹痛、左側下腹部突起症狀，懷疑為疝氣，卻未就醫處置，近日因患處無法推回，導致無法排便且疼痛不止，曾接受緊急手術，將壞死腸道切除後，直接做腸道吻合，不料才1個月患處復發，且右側也有疝氣情形。醫師考量上次手術可能有沾黏情形，且復發性疝氣情況複雜，改以達文西微創手術將突出囊袋復位，並以人工網膜修補，隔日即平安出院。

人工網膜覆蓋 隔日順利出院

台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天指出，腹股溝疝氣是指腹膜底下的腸道透過腹壁的薄弱處或缺口突出，形成囊狀結構，成因可分為先天性與後天性，先天性多因腹股溝管未完全閉合；後天性則與長時間站立、提重物、慢性咳嗽或便秘等腹壓增加有關。

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陳昱天表示，腹股溝疝氣症狀因人而異，典型症狀包括患處有沉重感、鈍痛，且在咳嗽、搬重物或長時間站立時加劇，部分女性可能出現不明確的骨盆不適，但若是突出的腸道卡住在外，可能因缺血而壞死，導致劇烈腹痛、噁心、嘔吐及腸阻塞，嚴重時，甚至引發敗血症，需緊急手術處理。

他說，觸診為腹股溝疝氣修補方式，必要時，才會以超音波及電腦斷層輔助，判定嚴重程度，修補有2種方式，包括將周圍組織縫合以及覆蓋人工網膜，可透過傳統手術、腹腔鏡微創手術與達文西微創手術執行，自去年起微創手術進行疝氣修補納入健保給付，費用僅需以往自費達文西的1/3。

以林先生為例，由於第1次手術的醫師是在緊急情況之下做了壞死腸段切除，因此可能有感染疑慮，所以沒有使用人工網膜修補，加上術後復發且出現雙側腹股溝疝氣，腹腔鏡手術的傷口位置及視野、空間較為受限，達文西手術成為優先選擇。

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