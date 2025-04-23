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上呼吸道感染咳嗽 多喝溫水有助化痰

2025/04/23 05:30

文／丘偉鴻

35歲的李先生是上班族，近期因天氣變化頻繁，開始出現陣發性咳嗽，特別是晚上入睡後咳得更厲害，甚至影響到家人休息。他以為只是小感冒，於是自行購買止咳藥水服用，卻未見明顯改善。2週後，他的咳嗽仍未緩解，甚至開始感到胸悶，擔心是否肺部出了問題，於是前往醫院就診，經診斷為上呼吸道感染後咳嗽，在對症下藥，並適當休養後症狀獲得改善。

咳嗽是一種常見的症狀，可能由感冒、過敏、氣喘、胃食道逆流或其他疾病引起。

◎治療咳嗽需根據病因而定

●病毒感染後咳嗽：若為普通感冒後的咳嗽，多為病毒感染引起，通常不需要抗生素治療，可使用化痰藥或止咳藥物來緩解症狀。

●過敏性咳嗽：若咳嗽與特定環境因素（如灰塵、花粉）有關，可使用抗過敏藥物，如抗組織胺或類固醇鼻噴劑來減少過敏反應。

●氣喘咳嗽：若咳嗽合併喘鳴或胸悶，可能與氣喘相關，可透過支氣管擴張劑或吸入型類固醇來控制氣道發炎。

●胃食道逆流咳嗽：若咳嗽發生在飯後或夜間，可能與胃酸逆流有關，建議調整飲食習慣，避免辛辣、油膩食物，並可使用制酸劑來減少胃酸分泌。

●細菌感染性咳嗽：若合併發燒、黃綠色痰液，可能為細菌感染，如肺炎或支氣管炎，則需經醫師評估，是否使用抗生素治療。

久咳+異狀 應就醫防潛在疾病

咳嗽是人體的一種防禦機制，主要在清除呼吸道內的異物、黏液或病原體。若持續時間過長，或伴隨其他異常症狀（如咳血、嚴重胸痛、呼吸困難），應及早就醫，避免潛在嚴重疾病被忽視。

◎日常保健與預防之道

●保持室內空氣清新：避免灰塵、煙霧、花粉等刺激物，可使用空氣清淨機。

●多喝溫水：可舒緩喉嚨不適，幫助化痰。

●避免刺激性食物：如辛辣、油炸、過冷或過甜的食物，以減少氣道敏感性。

●充足休息與適度運動：增強免疫力，降低感染風險。

●避免抽菸與二手菸：菸草中的化學物質會刺激氣道，導致慢性咳嗽。

●適當使用保健茶飲：如蜂蜜檸檬水、川貝枇杷膏，有助於舒緩喉嚨不適。

（作者為岡山秀傳醫院胸腔內科醫師）

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