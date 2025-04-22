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兒少憂鬱症大增 高中階段「自傷」風險最高

2025/04/22 05:30
兒少憂鬱症大增 高中階段「自傷」風險最高

▲王仁邦提醒，兒少憂鬱往往以身體問題展現。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

兒少憂鬱症大增 高中階段「自傷」風險最高

▲林健禾指出，憂鬱症是近3年門診中「增加最多」的診斷類型。（記者林志怡攝）

兒少精神相關問題越來越常見，台灣兒童青少年精神醫學會調查發現，近年來兒少憂鬱症診斷明顯增加，且許多醫師發現，患者國小就出現自傷行為，比例也隨著年紀持續提高，90%受調查醫師提到，診療的高中憂鬱症個案存在自傷行為，盼相關單位完善精神健康相關服務體系，即時提供兒少所需協助。

兒少憂鬱症大增 高中階段「自傷」風險最高

▲林煜軒呼籲家長，務必注意孩子上網的「質」，而非只看網路用量。（記者林志怡攝）

台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾指出，過去兒心科就診個案以注意力不足過動症、自閉症、學習障礙等先天因素較高的情緒障礙為多，但醫學會於去年底針對兒童心智科醫師發出線上問卷，受調查醫師高達56%提到，憂鬱症是近3年門診中「增加最多」的診斷類型。

兒少憂鬱症大增 高中階段「自傷」風險最高

▲近年來兒少憂鬱症診斷明顯增加，且高中憂鬱症患者有高比例「經常出現」或「總是出現」自傷行為；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shultterstock）

此外，林健禾說，65%的受調查醫師反映，診治的國小憂鬱症患者「曾有」自殺、自傷行為，國中階段則提升至70%，在高中階段進一步達到最高，有90%的醫師表示，診治的高中憂鬱症患者「經常出現」或「總是出現」自傷行為。

3分之1青少年 有情緒困擾

台灣精神醫學會理事長王仁邦也指出，我國約3分之1的青少年有情緒困擾，且憂鬱症診斷好發年齡逐漸降低，成年憂鬱的傳統印象往往是「鬱鬱寡歡」，但兒少憂鬱大多以身體問題展現，國小有不明原因的頭痛、胸痛、胸悶、肚子痛或心悸，國中稍微能表達情緒後，會出現易怒、煩躁、拒學、睡眠變化、食慾下降等，導致許多孩子被誤解為「叛逆」，忽略可能的心理疾患問題。

被誤解為叛逆 忽略心理疾患

此外，國衛院群體健康科學研究所副研究員級主治醫師林煜軒指出，許多家長會擔憂孩子網路使用時間過長，增加問題行為風險，但從自傷風險量表來看，最高總分54分，7分以上就屬於高度懷疑有自傷風險個案，每日上網時數增加自傷風險0.14分，但網路不當行為增加的風險分數可達4.02至6.54分不等，其中又以性相關訊息外傳危害最大。

網路性相關訊息外傳危害大

林煜軒強調，對青少年心理健康來說，問題行為帶來的風險遠高於上網時間，且所有網路問題行為中，威脅最大的是性相關訊息外傳，提醒家長關注孩子上網的實際情況，而非只看網路用量，才能及早發現潛在風險並適時提供協助。

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