20至50歲好發子宮肌瘤 中醫調理控制大小

▲中醫師提醒，子宮肌瘤患者應避免過度食用含較多飽和脂肪與膽固醇的紅肉。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

子宮肌瘤經常好發於20歲至50歲女性，翰鳴堂中醫診所醫師周宗翰表示，子宮肌瘤在調理用藥上，常以溫宮、疏肝、清熱等為主，希望能透過改善子宮微循環、穩定局部發炎，達到控制子宮肌瘤大小，若飲食選擇多加注意，可使調理事半功倍。

周宗翰指出，子宮肌瘤患者可多吃5大類食物，首先是高纖維飲食，有助體內毒素與多餘雌激素排出，減緩子宮肌瘤生長。蔬果、全穀類如燕麥、全麥麵包，以及豆類等均是優質來源，又以十字花科蔬菜，像綠花椰菜、高麗菜、包心菜等最有效益。

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其次是富含抗氧化物食物可對抗炎症，例如富含維生素C的橘子、奇異果，富含維生素E的杏仁、葵花籽等。再來是增加攝取Omega-3脂肪酸，也具有抗發炎作用，可緩解子宮肌瘤引起的不適，可從鮭魚、亞麻籽、胡桃等食物中補充。

維生素D也很重要，有研究發現對抑制子宮肌瘤生長具積極作用，日曬是主要來源，但亦可透過鮭魚、鮪魚、沙丁魚、香菇、雞蛋等攝取；以及可由大豆及其製品如豆腐、豆漿，攝取植物性雌激素，可能有助調節體內荷爾蒙水平。

避免過度攝取5大類食物

另外，要避免過度攝取5大類食物，包含紅肉與加工肉品含較多飽和脂肪與膽固醇，可能刺激雌激素分泌使子宮肌瘤增長；高糖食物會引起血糖波動，刺激胰島素分泌，連帶可能刺激子宮造成子宮平滑肌異常增生；咖啡因會刺激腎上腺素分泌，可能導致體內激素水平不穩；高脂肪食物增加體內炎症反應，可能與荷爾蒙失衡相關；高鹽飲食對血壓產生不良影響，增加心血管疾病與肝臟負擔，也恐加重子宮肌瘤患者症狀。

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